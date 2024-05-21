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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Усика лишат одного из поясов — реакция экс-соперника украинца

Усик лишится титула абсолютного чемпиона мира: что известно
Фото: Getty Images

Международная боксерская федерация (IBF) заберет у абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика свой чемпионский пояс.

У Усика отберут чемпионский пояс IBF

Свое решение IBF мотивирует тем, что Усик должен провести защиту этого пояса против обязательного претендента Филипа Хрговича из Хорватии.

По состоянию на сейчас, обязательная защита уже просрочена, а хорват не хочет ждать, когда состоится реванш Усика и Фьюри.

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У самого Хрговича на 1 июня запланирован бой против британца Даниэля Дюбуа. Ожидается, что IBF заберет свой пояс у Усика и сделает его вакантным на этот бой.

После этого победитель поединка Хргович — Дюбуа проведет защиту пояса IBF против экс-чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Предварительная дата — 20 или 21 сентября.

Таким образом во время реванша Усик — Фьюри украинский боксер будет защищать уже три, а не четыре пояса. В то же время, вполне возможно, что победитель боя-реванша сразится за пояс IBF с победителем поединка Хргович/Дюбуа — Джошуа.

Реакция Белью на решение IBF

Бывший соперник украинца Тони Белью раскритиковал намерения IBF лишить своего титула в супертяжелом весе Александра Усика.

— Вот почему мой великий вид спорта продолжает стрелять себе в ногу! Почему должен освобождать пояс? Он лучший супертяжеловес в мире и только что это показал! Позвольте ему провести матч-реванш или бой с лучшим соперником! Это же просто! Бесит политика этого спорта, — написал Беллью на своей странице в соцсети Х.

Ранее стало известно, что Британская комиссия по вопросам бокса отстранила Усика от бокса после боя против Фьюри.

Боксерская лицензия украинца приостановлена до 2 июля 2024 года. Вероятно, это мера пресечения, связанная с травмами, которые Усик получил во время победного боя против британца Тайсона Фьюри.

Напомним, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Он объединил титулы WBA, WBO, IBF и WBC.

IBF, Бокс, Александр Усик, Тоні Белью
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