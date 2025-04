Пробились в 1/8 финала: Стародубцева и Костюк победили россиянок на турнире WTA 1000

На турнире WTA 1000 в испанском Мадриде украинские теннисистки Юлия Стародубцева и Марта Костюк пробились в 1/8 финала.

Стародубцева прошла в третий круг турнира в Мадриде, обыграв итальянку Элизабетту Коччаретто. Итальянская теннисистка заменила на этой стадии Каролину Мухову, которая снялась с соревнований из-за болезни.

В третьем круге соревнований Стародубцева одержала волевую победу над “нейтральной” россиянкой Людмилой Самсоновой. Счет – 2:6, 7:6, 6:0.

Марта Костюк стартовала со второго круга под 24-м номером посева. Она с начала турнира победила британку Эмму Радукану по итогам трех сетов.

В третьем круге соревнований Костюк победила еще одну теннисистку из России Веронику Кудерметову. Счет – 6:0, 4:6, 6:4.

С Кудерметовой, 52-й ракеткой мира, Марта встретилась в третий раз: оба матча этих соперниц на харде в сезоне 2021 года украинка проигрывала в двух партиях.

Marta in Madrid @marta_kostyuk books a spot in the last 16 with a 6-0, 4-6, 6-4 win over V. Kudermetova!#MMOPEN pic.twitter.com/Ye6d5HthWY

— wta (@WTA) April 27, 2025