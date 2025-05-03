Легкоатлетка Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги, взявши висоту 2 м

Українка Ярослава Магучіх у китайському місті Шаосін виграла другий етап Діамантової ліги у секторі для стрибків у висоту.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Магучіх виграла другий етап Діамантової ліги

Так, Ярослава Магучіх підкорила планку на висоті 2 метри – взяла її з першої спроби і стала переможницею. Три спроби на висоті 2,03 для Ярослави були невдалими.

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Ще одна українка – Юлія Левченко – посіла четверте місце. Вона підкорила висоту 1,92 м.

Результати:

Ярослава Магучіх (Україна) – 2,00 м;

Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,98 м;

Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,95 м;

Юлія Левченко (Україна) – 1,92 м.

А тиждень тому Ярослава Магучіх виграла перший етап Діамантової ліги в китайському Сямені з результатом 1,97 м.

До речі, на чемпіонаті світу у китайському Нанкіні Ярослава Магучіх виграла бронзову медаль. Ця нагорода стала єдиною, здобутою українськими атлетами на цих змаганнях.

На початку березня Магучіх виборола золото чемпіонату Європи у приміщенні. Вона була єдиною з фіналісток, хто підкорив висоту 1,99 м.

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