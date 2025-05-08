Шахтер – Динамо: сколько стоят билеты на финал Кубка Украины и как купить
Финал Кубка Украины сезона-2024/25 состоится в среду, 14 мая, на Центральном стадионе в Житомире. В решающем матче встретятся Шахтер и Динамо. Начало игры в 18:30.
За неделю до финала Кубка Украины стартовала продажа билетов на матч Шахтер – Динамо.
Факты ICTV рассказывают все, что известно о билетах на финал Кубка Украины 2025, где купить билеты и цены.
Финал Кубка Украины: как приобрести билеты
Из-за действия военного положения в Украине стадион не может быть заполнен на 100% из-за ограничения количества доступных бомбоубежищ возле арены.
Поэтому, как сообщили в УАФ, количество билетов ограничено и будет поступать в продажу частями. Билеты можно приобрести по этой ссылке.
Условия продажи билетов на финал Кубка Украины 2025:
- один человек может приобрести не более четырех билетов;
- предварительно каждый покупатель должен зарегистрироваться на сайте продажи и указать свои данные;
- болельщик выбирает билет на конкретный сектор, ряд и место;
- билеты именные, поэтому при покупке необходимо указать ФИО всех владельцев;
- билеты не подлежат обмену или возврату;
- билеты будут электронными, их нужно либо распечатать, либо скачать на телефон.
При входе на стадион каждому болельщику наденут на руку браслет. В случае воздушной тревоги матч приостановят, а все зрители должны будут перейти в укрытие.
После завершения тревоги болельщики смогут вернуться на трибуны, предъявив стюардам браслет.
В случае переноса матча на следующий день болельщикам нужно сохранить билет и браслет.
Сколько стоят билеты финал Кубка Украины 2025
Цены на билеты на финал Кубка Украины между Шахтером и Динамо – разные.
Самые дешевые билеты стоят 1 000 грн, а самые дорогие – 4 000 грн. Также предлагаются места за 1 300, 1 500, 1 700 и 2 000 грн.
О продаже билетов сообщил и Шахтер, предлагая билеты на секторы № 2 и 3, где будут размещены фанаты горняков. Стоимость билетов – 700 и 1 000 грн.
Приоритетное право покупки билетов на финал Кубка Украины в эти сектора будут иметь болельщики, посетившие домашние матчи Шахтера в этом сезоне: минимум семь домашних поединков на Арене Львов или все домашние игры на стадионе Левый берег в Киеве.
Каждому такому болельщику поступит СМС-сообщение с кодом доступа к покупке.