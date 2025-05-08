Шахтер – Динамо: сколько стоят билеты на финал Кубка Украины и как купить

Финал Кубка Украины сезона-2024/25 состоится в среду, 14 мая, на Центральном стадионе в Житомире. В решающем матче встретятся Шахтер и Динамо. Начало игры в 18:30.

За неделю до финала Кубка Украины стартовала продажа билетов на матч Шахтер – Динамо.

Факты ICTV рассказывают все, что известно о билетах на финал Кубка Украины 2025, где купить билеты и цены.

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Финал Кубка Украины: как приобрести билеты

Из-за действия военного положения в Украине стадион не может быть заполнен на 100% из-за ограничения количества доступных бомбоубежищ возле арены.

Поэтому, как сообщили в УАФ, количество билетов ограничено и будет поступать в продажу частями. Билеты можно приобрести по этой ссылке.

Условия продажи билетов на финал Кубка Украины 2025:

один человек может приобрести не более четырех билетов;

предварительно каждый покупатель должен зарегистрироваться на сайте продажи и указать свои данные;

болельщик выбирает билет на конкретный сектор, ряд и место;

билеты именные, поэтому при покупке необходимо указать ФИО всех владельцев;

билеты не подлежат обмену или возврату;

билеты будут электронными, их нужно либо распечатать, либо скачать на телефон.

При входе на стадион каждому болельщику наденут на руку браслет. В случае воздушной тревоги матч приостановят, а все зрители должны будут перейти в укрытие.

После завершения тревоги болельщики смогут вернуться на трибуны, предъявив стюардам браслет.

В случае переноса матча на следующий день болельщикам нужно сохранить билет и браслет.

Сколько стоят билеты финал Кубка Украины 2025

Цены на билеты на финал Кубка Украины между Шахтером и Динамо – разные.

Самые дешевые билеты стоят 1 000 грн, а самые дорогие – 4 000 грн. Также предлагаются места за 1 300, 1 500, 1 700 и 2 000 грн.

О продаже билетов сообщил и Шахтер, предлагая билеты на секторы № 2 и 3, где будут размещены фанаты горняков. Стоимость билетов – 700 и 1 000 грн.

Приоритетное право покупки билетов на финал Кубка Украины в эти сектора будут иметь болельщики, посетившие домашние матчи Шахтера в этом сезоне: минимум семь домашних поединков на Арене Львов или все домашние игры на стадионе Левый берег в Киеве.

Каждому такому болельщику поступит СМС-сообщение с кодом доступа к покупке.

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