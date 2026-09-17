Две установки С-400 и склады: ВСУ поразили ряд объектов врага на ВОТ и в РФ
- Украинские военные поразили ряд объектов врага на ВОТ и в РФ.
- Речь идет об объекте в районе Донецка, а также о двух пусковых установках зенитного ракетного комплекса С-400 в Брянской области.
- Генеральный штаб рассказал о полном списке военных объектов, пораженных 16 сентября и в ночь на 17 сентября.
Силы обороны Украины 16 сентября и в ночь на 17 сентября нанесли удары по ряду военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях Украины и в РФ.
Силы обороны поразили ряд объектов врага на ВОТ и в РФ
Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в районе Выгоничей Брянской области были поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400.
Также украинские военные атаковали объект в районе Донецка, который использовали российские силы для хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.
Кроме того, под удары попали склады материально-технического обеспечения российских войск в Кураховке и Новой Марьевке Донецкой области, а также в Луганске.
В Стрелковом Херсонской области и Дружном в Луганской области Силы обороны поразили районы сосредоточения личного склада противника.
В Силах обороны отметили, что удары по ключевым военным целям российских войск будут продолжаться.
Напомним, что в ночь на 17 сентября в российском Ростове прозвучала серия взрывов, после которых вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось о поражении аэродрома, однако официального подтверждения информации пока нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 667-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.