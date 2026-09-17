Силы обороны Украины 16 сентября и в ночь на 17 сентября нанесли удары по ряду военных объектов российских войск на временно оккупированных территориях Украины и в РФ.

Силы обороны поразили ряд объектов врага на ВОТ и в РФ

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в районе Выгоничей Брянской области были поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400.

Также украинские военные атаковали объект в районе Донецка, который использовали российские силы для хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников.

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Кроме того, под удары попали склады материально-технического обеспечения российских войск в Кураховке и Новой Марьевке Донецкой области, а также в Луганске.

В Стрелковом Херсонской области и Дружном в Луганской области Силы обороны поразили районы сосредоточения личного склада противника.

В Силах обороны отметили, что удары по ключевым военным целям российских войск будут продолжаться.

Напомним, что в ночь на 17 сентября в российском Ростове прозвучала серия взрывов, после которых вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось о поражении аэродрома, однако официального подтверждения информации пока нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 667-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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