Анчелотти — новый главный тренер сборной Бразилии: что известно

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет Реал Мадрид, станет следующим главным тренером сборной Бразилии по футболу.

Об этом в понедельник, 12 мая, объявила Бразильская конфедерация футбола (CBF), хотя Реал еще не сообщил, что тренер покидает клуб.

Анчелотти возглавит сборную Бразилии

В своем заявлении в понедельник CBF сообщила, что Анчелотти покинет Мадрид после последней игры сезона против Реал Сосьедада и возглавит сборную Бразилии.

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Официальной датой начала работы Анчелотти в селесао указано 26 мая 2025 года. Он станет первым иностранным тренером в Бразилии.

— Приглашение Карло Анчелотти возглавить Бразилию — это больше, чем стратегический шаг. Это заявление миру о том, что мы полны решимости вернуть себе первое место на пьедестале почета. Он — величайший тренер в истории, и теперь он возглавляет сильнейшую национальную команду на планете, — сказал президент CBF Эднальдо Родригес.

Он убежден, что вместе они напишут “новые славные главы для бразильского футбола”.

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele… pic.twitter.com/grw3Rb1BmL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025

На посту итальянец сменит Доривала Жуниора, которого уволили в марте 2025 года после 14 месяцев работы.

Недавно СМИ писали, что Анчелотти и Реал достигли договоренности об условиях ухода специалиста с поста главного тренера команды.

По сообщениям СМИ, следующим тренером королевского клуба станет Хаби Алонсо, который ранее объявил, что покидает пост главного тренера немецкого Байера.

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