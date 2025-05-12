Укр Рус
Укр Рус
Популярные Мы рекомендуем
Похолодание, дожди и заморозки: погода на следующую неделю
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Нелегкая судьба: Фреймут объяснила, почему ее муж не может отказаться от паспорта РФ
Роберт Фрэнсис Прево стал новым Папой Римским
В Кремле заявили, что обращение Путина о Стамбуле неправильно интерпретировали
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Анчелотти — новый главный тренер сборной Бразилии: что известно

Карло Анчелотті
Фото: Depositphotos

Итальянский специалист Карло Анчелотти, который сейчас возглавляет Реал Мадрид, станет следующим главным тренером сборной Бразилии по футболу.

Об этом в понедельник, 12 мая, объявила Бразильская конфедерация футбола (CBF), хотя Реал еще не сообщил, что тренер покидает клуб.

Анчелотти возглавит сборную Бразилии

В своем заявлении в понедельник CBF сообщила, что Анчелотти покинет Мадрид после последней игры сезона против Реал Сосьедада и возглавит сборную Бразилии.

Сейчас смотрят

Официальной датой начала работы Анчелотти в селесао указано 26 мая 2025 года. Он станет первым иностранным тренером в Бразилии.

— Приглашение Карло Анчелотти возглавить Бразилию — это больше, чем стратегический шаг. Это заявление миру о том, что мы полны решимости вернуть себе первое место на пьедестале почета. Он — величайший тренер в истории, и теперь он возглавляет сильнейшую национальную команду на планете, — сказал президент CBF Эднальдо Родригес.

Он убежден, что вместе они напишут “новые славные главы для бразильского футбола”.

На посту итальянец сменит Доривала Жуниора, которого уволили в марте 2025 года после 14 месяцев работы.

Недавно СМИ писали, что Анчелотти и Реал достигли договоренности об условиях ухода специалиста с поста главного тренера команды.

По сообщениям СМИ, следующим тренером королевского клуба станет Хаби Алонсо, который ранее объявил, что покидает пост главного тренера немецкого Байера.

Читайте также
Хет-трика Мбаппе не хватило: Барселона в четвертый раз в сезоне победила Реал
Барселона Рафінья

Сборная Бразилии, Карло Анчелотти, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь