Ферстаппен победил на Гран-при Эмилии-Романьи, Хэмилтон отыграл восемь позиций

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен победил на Гран-при Эмилии-Романьи, стартовав со второй позиции. Для нидерландца это вторая победа в текущем сезоне после этапа в Японии.

Второе и третье место на подиуме заняли пилоты McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри соответственно.

Ферстаппен — победитель Гран-при Эмилии-Романьи

На старте Ферстаппену удалось обогнать на первом повороте Пиастри, который стартовал с поул-позиции.

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Позже Оскар вместе с частью пилотов решил провести ранний пит-стоп, а вот лидеры Ферстаппен, Норрис и гонщик Williams Алекс Албон решили не менять резину. За это время Максу удалось увеличили свое преимущество.

Ближе к экватору гонки стало понятно, что некоторые команды, вероятно, взяли в приоритет стратегию с одним пит-стопом. Но все перевернулось с ног на голову после появления на трассе автомобиля безопасности на 29-м круге из-за выезда на траву Эстебана Окона из Haas.

Это позволило многим гонщикам, которые еще не делали пит-стопы, заехать в боксы. Позже на 46-м круге из-за схода Кими Антонелли с Mercedes и появления желтого флага часть гонщиков снова сделали пит-стопы. Среди них были в частности Ферстаппен, Норрис и гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон.

Накануне оба пилота Скудерии Хэмилтон и Шарль Леклер провалили квалификацию и выбыли во втором сегменте. Однако семикратный чемпион Формулы-1 воспользовался ситуацией на трассе и сумел подняться с 12 места на четвертое. Он отстал от третьего Пиастри менее чем на полторы секунды.

Пятым финишировал Албон, а шестым стал Леклер. В зоне очков также оказались Джордж Рассел (Mercedes), Карлос Сайнс (Williams), Изак Аджар (Racing Bulls) и Юки Цунода (Red Bull), который стартовал с питлейна.

Результаты Гран-при Эмилии-Романьи

Лидерство в личном зачете Формулы-1 продолжает возглавлять Оскар Пиастри, который набрал 146 очков. Вторым идет Норрис со 133 очками, а Ферстаппен — третий (124).

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится в Монако, где 23-25 мая ожидается Гран-при Монако.

С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

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