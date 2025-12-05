Сезон Формулы-1 2025 года стартовал в марте с Гран-при Австралии и завершается в Абу-Даби заключительным, 24-м этапом.

В Украине есть немало поклонников автогонок, поэтому Факты ICTV рассказывают, где можно будет вживую наблюдать за гонками Формулы-1, любимыми командами и гонщиками.

Где смотреть Формулу-1 в Украине

Формулу-1 сезона-2025 будет транслировать в Украине телеканал Setanta Sports, который является официальным ретранслятором Ф-1.

Поклонникам автогонок будут доступны все квалификации, гонки и спринты сезона-2025 вживую на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Большинство гонок и квалификаций покажут телеканалы Setanta Sports и Setanta Sports+.

Кроме того, за трансляциями Формулы-1 можно наблюдать на официальном канале F1TV. Там доступны все гоночные сессии, прямые трансляции с бортовых камер и радиообщения команд, повторы и тому подобное.

F1TV предлагает подписчикам три пакета TV Access, TV Pro и TV Premium:

первый стоит €7,99 в месяц или €64,99 в год. Он содержит весь вышеупомянутый контент и архивы предыдущих этапов;

второй пакет стоит €89.99 в год. Он содержит тоже, что и второй, но доступен в 4К и позволяет смотреть контент на шести устройствах одновременно;

третий стоит €26,99 в год. Это пакет минимум и в нем нет вышеупомянутых “плюшек”. Здесь гонки доступны в записи и есть эксклюзивные шоу, документальные фильмы и архивы гонок.

На F1TV нет украинского комментатора, однако это позволяет слышать пилотов и руководителей команд в оригинале.

С подробным календарем Формулы-1 на сезон-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

