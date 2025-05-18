Ферстаппен переміг на Гран-прі Емілії-Романьї, Гемілтон відіграв вісім позицій

Пілот Red Bull Макс Ферстаппен переміг на Гран-прі Емілії-Романьї, стартувавши з другої позиції. Для нідерландця це друга перемога у поточному сезоні після етапу у Японії.

Друге та третє місце на подіумі посіли пілоти McLaren Ландо Норріс та Оскар Піастрі відповідно.

Ферстаппен ‒ переможець Гран-прі Емілії-Романьї

На старті Ферстаппену вдалося обігнати на першому повороті Піастрі, який стартував із поул-позиції.

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Пізніше Оскар разом із частиною пілотів вирішив провести ранній пітстоп, а ось лідери Ферстаппен, Норріс та гонщик Williams Алекс Албон вирішили не змінювати гуму. За цей час Максу вдалося збільшили свою перевагу.

Ближче до екватора гонки стало зрозуміло, що деякі команди, ймовірно, взяли за пріоритет стратегію з одним пітстопом. Але все перевернулося з ніг на голову після появи на трасі автомобіля безпеки на 29-му колі через виїзд на траву Естебана Окона з Haas.

Це дозволило багатьом гонщикам, які ще не робили пітстопи, заїхати у бокси. Пізніше на 46-му колі через схід Кімі Антонеллі з Mercedes та появу жовтого прапору частина гонщиків знову зробили пітстопи. Серед них були зокрема Ферстаппен, Норріс та гонщик Ferrari Льюїс Гемілтон.

Напередодні обидва пілотів Скудерії Гемілтон та Шарль Леклер провалили кваліфікацію та вибули у другому сегменті. Однак семиразовий чемпіон Формули-1 скористався ситуацією на трасі та зумів піднятися із 12 місця на четверте. Він відстав від третього Піастрі менш як на півтори секунди.

П’ятим фінішував Албон, а шостим став Леклер. У зоні очок також опинилися Джордж Рассел (Mercedes), Карлос Сайнс (Williams), Ізак Аджар (Racing Bulls) та Юкі Цунода (Red Bull), який стартував із пітлейну.

Результати Гран-прі Емілії-Романьї

Лідерство в особистому заліку Формули-1 продовжує очолювати Оскар Піастрі, який набрав 146 очок. Другим іде Норріс із 133 очками, а Ферстаппен ‒ третій (124).

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2025 відбудеться у Монако, де 23-25 травня очікується Гран-прі Монако.

Із детальним календарем етапів Формули-1 у сезоні-2025 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

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