Шахтер подписал контракт с Ардой Тураном на должность тренера — СМИ

Донецкий Шахтер достиг согласия и подписал контракт с Ардой Тураном, который станет новым главным тренером горняков.

Об этом сообщает турецкое издание Ajansspor.

Арда Туран подписал контракт с Шахтером

По данным медиа, Арда Туран возглавит донецкий Шахтер в следующем сезоне. Подробностей относительно сделки не сообщается.

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В то же время, Шахтер пока не подтверждает эту информацию. Это же касается Эюкспора, который сейчас возглавляет Арда Туран.

Ajansspor также сообщает, что Эюкспор уже ищет нового главного тренера. Среди кандидатов рассматривают испанца Альберта Риеру, а также итальянцев Фабио Каннаваро и Андреа Пирло.

В начале мая СМИ писали, что Арда Туран может возглавить Шахтер. Сообщалось, что представители горняков встречались с 38-летним турецким специалистом в Лондоне.

Главный тренер турецкого клуба Эюпспор Арда Туран может возглавить донецкий Шахтер. Стороны уже якобы провели переговоры и близки к заключению сделки.

Также после победы Шахтера в Кубке Украины по футболу директор по футболу клуба Дарио Срна во флеш-интервью не стал опровергать возможный приход Турана.

В текущем сезоне Шахтер под руководством Марино Пушича не смог защитить свой чемпионский титул. Горняки досрочно обеспечили себе бронзовые медали, уступив Динамо и Александрии. В то же время, благодаря победе в Кубке Украины выступят в квалификации Лиги Европы.

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