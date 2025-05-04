Шахтер провел переговоры с экс-звездой Барселоны на место Пушича – СМИ

Главный тренер турецкого клуба Эюпспор Арда Туран может возглавить донецкий Шахтер. Стороны уже якобы провели переговоры и близки к заключению сделки.

Об этом сообщает Sports Digitale.

Арда Туран может возглавить Шахтер

По данным источника, руководство донецкого Шахтера встретилось с 38-летним турецким специалистом Ардой Тураном в Лондоне.

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Сообщается, что стороны провели переговоры и близки к соглашению.

В текущем сезоне Шахтер под руководством Марино Пушича не смог защитить свой чемпионский титул. За три тура до завершения УПЛ горняки идут лишь на третьем месте, уступая Динамо и Александрии.

В то же время, Шахтер еще сохраняет шансы на трофей по итогам сезона, ведь вышел в финал Кубка Украины, где сыграет с киевским Динамо.

Арда Туран: что о нем известно

Арда Туран прежде всего известен благодаря своей игровой карьере, которую завершил в 2022 году. Он защищал цвета Галатасарая, мадридского Атлетико и Барселоны.

Туран является чемпионом Турции и Испании по футболу, обладателем кубков и суперкубков этих стран. Вместе с матрасниками он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Тренерскую карьеру он начал в 2023 году, возглавив Эюпспор.

По итогам прошлого сезона команда под руководством Турана впервые в своей истории вышла в Суперлигу Турции. По состоянию на сейчас команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата страны.

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