Защищал Украину с 2015-го: погиб чемпион Украины по марафонскому бегу

Защищая Украину от российских захватчиков, погиб чемпион Украины по марафонскому бегу Петр Шукалович.

Об этом сообщили на странице Race Project в соцсети Instagram.

Петр Шукалович погиб

Отмечается, что Петр Шукалович защищал нашу страну с 2015 года. Он воевал в составе 4 бригады оперативного назначения имени Сергея Михальчука Рубеж.

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Несмотря на два ранения, которые он получил в течение двух последних лет, он все равно возвращался в строй.

Петр Шукалович также трижды выигрывал престижный трейловый забег Mogrytsia Eco Trail.

Он занимался легкой атлетикой еще со школы. Спортсмен выступал в беговых дисциплинах на 1 500 и 3 000 метров, а также в эстафетах.

У защитника остались жена и маленькая дочь.

Ранее сообщалось, что на войне погиб 21-летний украинский пятиборец Илья Ковалев. Это случилось во время выполнения боевого задания в Сумской области.

Фото: Race Project

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