Боронив Україну з 2015-го: загинув чемпіон України з марафонського бігу

Боронячи Україну від російських загарбників, загинув чемпіон України з марафонського бігу Петро Шукалович.

Про це повідомили на сторінці Race Project у соцмережі Instagram.

Петро Шукалович загинув

Зазначається, що Петро Шукалович боронив нашу країну з 2015 року. Він воював у складі 4 бригади оперативного призначення імені Сергія Михальчука Рубіж.

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Попри два поранення, яких він зазнав упродовж двох останніх років, він однаково повертався у стрій.

Петро Шукалович також тричі вигравав престижний трейловий забіг Mogrytsia Eco Trail.

Він займався легкою атлетикою ще зі школи. Спортсмен виступав у бігових дисциплінах на 1 500 та 3 000 метрів, а також в естафетах.

У захисника залишилися дружина та маленька донечка.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув 21-річний український п’ятиборець Ілля Ковальов. Це сталося під час виконання бойового завдання у Сумській області.

Фото: Race Project

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