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Все, что шевелится и мужчины: Ризатдинова призналась, чего боится больше всего

Анна Різатдінова

Олимпийский призер и чемпионка мира по художественной гимнастике Анна Ризатдинова призналась, чего боится больше всего. Одна из фобий оказалась достаточно нестандартной.

Об этом спортсменка рассказала в выпуске видеоподкаста Sport Talk с Андреем Ковальским.

Ризатдинова озвучила свои фобии

Во время подкаста Ризатдинова согласилась сыграть в игру Правда или действие. Одним из вопросов, который вытянула гимнастка, было назвать свои три самые большие фобии.

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— Тараканы и все, что шевелится. Я не о людях. Все, насекомые, все, что ползает. Тараканы, ты не представляешь! Это один… Змеи — это два. И третье — это мужчины, — заинтриговала Анна.

Она сразу добавила, каких мужчин имеет в виду, заметив что они действительно являются ее фобией.

— Мужчины, какие? Абьюзивные. Аферисты. Мужчины, которые пытаются казаться, а не быть. Вот так давай. Три фобии. Это прям фобия, — заметила Анна.

Недавно в другом подкасте Sport Talk призер чемпионата мира по лыжной акробатике и участник Олимпиады Дмитрий Котовский рассказал, почему человеку не из спорта трудно строить отношения с профессиональным спортсменом.

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Фото: Анна Ризатдинова

Анна Ризатдинова, Художественная гимнастика
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