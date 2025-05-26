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Все, що шевелиться і чоловіки: Різатдінова зізналася, чого боїться найбільше

Анна Різатдінова

Олімпійська призерка та чемпіонка світу з художньої гімнастики Анна Різатдінова зізналася, чого боїться найбільше. Одна з фобій виявилася досить нестандартною.

Про це спортсменка розповіла у випуску відеоподкасту Sport Talk із Андрієм Ковальським.

Різатдінова озвучила свої фобії

Під час подкасту Різатдінова погодилася зіграти у гру Правда або дія. Одним із питань, яке витягнула гімнастка, було назвати свої три найбільші фобії.

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— Таргани і все, що шевелиться. Я не про людей. Усі, комахи, все, що повзає. Таргани, ти не уявляєш! Це один… Змії – це два. І третє – це чоловіки, – заінтригувала Анна.

Вона відразу додала, яких чоловіків має на увазі, зауваживши що вони дійсно є її фобією.

— Чоловіки, які? Аб’юзивні. Аферисти. Чоловіки, які намагаються здаватися, а не бути. Ось так давай. Три фобії. Це прям фобія, – зауважила Анна.

Нещодавно в іншому подкасті Sport Talk призер чемпіонату світу з лижної акробатики та учасник Олімпіади Дмитро Котовський розповів, чому людині не зі спорту важко будувати стосунки з професійним спортсменом.

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Фото: Анна Різатдінова

Ганна Різатдінова, Художня гімнастика
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