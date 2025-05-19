Фристайлист Котовский объяснил, почему трудно строить отношения с профи-спортсменами

Призер чемпионата мира по лыжной акробатике и участник Олимпийских игр Дмитрий Котовский рассказал, почему человеку не из спорта сложно строить отношения с профессиональным спортсменом.

Об этом спортсмен рассказал в выпуске видеоподкаста Sport Talk с Андреем Ковальским.

Котовский о личных отношениях

Во время подкаста ведущий поинтересовался у фристайлиста, трудно ли строить личные отношения, будучи спортсменом-профессионалом.

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— Если твоя девушка с тобой в команде, то нет. Но, по моему мнению, строить отношения с человеком, который профессионально занимается каким-то видом спорта, это очень трудно. Например, если бы моя девушка была не из команды, а где-то из Ровно — это видеться месяца два-три в лучшем случае в год, — сказал Котовский.

Он добавил, что остальное его время занимают тренировочные сборы. По мнению Дмитрия, понять профессионального спортсмена, человеку не спорта, трудно.

Котовский добавил, что видеться со своей девушкой буквально каждый день — не является для него «испытанием».

— Я думаю, эта обыденность, она зависит от людей. То есть, как люди к этому относятся. Очевидно, что мы 24 на 7 не находимся с ней в одной комнате. У нее какие-то свои развлечения и тому подобное.

У меня так же. Я могу пойти с ребятами из команды что-то поиграть, она с девушками из команды так же. Я понимаю, что человеку нужно свое личное время, — добавил спортсмен.

Недавно в другом подкасте бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по каратэ Станислав Горуна рассказал, как попал в этот вид спорта.

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