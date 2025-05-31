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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
1 мин.

ПСЖ – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

Ключевые события
22:22
ГОООЛ! ПСЖ — Интер — 2:0
22:14
ГООЛ! ПСЖ — Интер — 1:0
21:21
Стартовые составы
ПСЖ Інтер
Фото: Факти ICTV

ПСЖ и Интер в субботу, 31 мая, на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене (Германия) разыграют трофей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25.

ПСЖ — Интер: онлайн-трансляция

До сих пор команды встречались между собой только в товарищеских матчах, а также в 2016 году на выставочном турнире Международный кубок чемпионов, где ПСЖ одолел Интер 3:1.

Главный арбитр финала ЛЧ-2025 — румын Иштван Ковач.

Текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ — Интер начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 22:00.

31 мая, 21:21

Стартовые составы

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

Интер: Соммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Тюрам.

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31 мая, 22:34

Ближе к 30 минуте первого тайма похоже Интеру наконец удалось перевести игру на половину поля ПСЖ. Но подопечные Луиса Энрике начинают действовать на контратаках.

31 мая, 22:32

Дюмфрис подал в штрафную площадку, но Лаутаро не дотянулся до мяча.

31 мая, 22:31

Видео первого гола ПСЖ. 1:0 Ашраф Хакими.

31 мая, 22:27

Интер заработал угловой. Димарко навесил во вратарскую линию, где Ачерби выиграл верховую борьбу, пробил головой, но слишком высоко.

31 мая, 22:22

ГОООЛ! ПСЖ — Интер — 2:0

Дезире Дуэ делает счет на 20 минуте матча 2:0 в пользу ПСЖ.

Гол удалось забить после контратаки, в которой Дембеле слева отыграл справа в штрафную на Дуэ, который мощно пробил, после чего мяч после рикошета влетел в ближний угол ворот Зоммера!

31 мая, 22:21

Кварацхелия пытался пробить в дальний угол ворот, но пробил выше.

31 мая, 22:14

ГООЛ! ПСЖ — Интер — 1:0

ПСЖ открывает счет. Гол на счету Ашрафа Хакими — 1:0.

Дуэ получил пас в штрафной и в касание отдал в центр, куда прорвался Хакими. Ашраф оказался один на один с голкипером и пробил мимо Зоммера.

31 мая, 22:13

А вот и первый удар по воротам! Дуэ слева из-за пределов штрафной площади пробил, но Зоммер спас!

31 мая, 22:11

Защитник Интера Бастони остановил прорыв парижан на левом фланге, но при этом он толкнул Баэ. И арбитр назначил опасный штрафной.

31 мая, 22:09

В стартовые минуты матча игроки ПСЖ чуть больше владеют мячом — 72% против 28%.

31 мая, 22:07

ПСЖ провел первую хорошую атаку. Дуэ простреливал с правого фланга, но нерадзурри отбились.

31 мая, 22:02

Первый тайм стартовал

Арбитр дал стартовый свисток и игроки ПСЖ разыграли мяч в центре поля, выбив вперед.

31 мая, 21:58

Команды выходят на поле стадиона Альянц Арена. Звучит гимн Лиги чемпионов.

31 мая, 21:51

Выступление Linkin Park на Альянц Арене

Хедлайнерами финала Лиги чемпионов-2025 стала американская группа Linkin Park.

Прямо сейчас они исполняют свои хиты! Матч начнется после их выступления.

31 мая, 21:37

Вот этого красавца сегодня поднимет одна из команд — ПСЖ или Интер.

31 мая, 21:28

Кто фаворит финала ЛЧ

По мнению букмекеров, фаворитами матча ПСЖ – Интер являются подопечные Луиса Энрике.

Ставки на победу ПСЖ принимают с коэффициентом 2.17. Успех Интера оценивают в 3.40. Ничейный исход матча ПСЖ – Интер в основное время – 3.50.

Вероятность того, финал Лиги чемпионов завершится после овертайма, оценивается в 5.75, а то, что для определения победителя понадобится серия пенальти – в 5.20.

31 мая, 21:27

Прямую трансляцию матча ПСЖ — Интер можно будет посмотреть на платформе Megogo.

Трансляция финала Лиги чемпионов будет доступна на канале Megogo Футбол 1, а также в подразделе Футбол в разделе Спорт.

Подробнее о том, кто будет комментировать встречу, вы можете посмотреть по этой ссылке.

31 мая, 21:25

Арбитры финала ЛЧ-2025

На финале Лиги чемпионов будет работать румынская бригада рефери во главе с Иштваном Ковачем.

Ему будут ассистировать Михай Марица и Ференц Туньоги. Четвертым арбитром назначен португалец Жуан Пиньейру.

За VAR будет отвечать голландец Деннис Хиглер, которому будет помогать румын Каталин Попа.

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