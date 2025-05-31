ПСЖ – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
ПСЖ и Интер в субботу, 31 мая, на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене (Германия) разыграют трофей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25.
ПСЖ — Интер: онлайн-трансляция
До сих пор команды встречались между собой только в товарищеских матчах, а также в 2016 году на выставочном турнире Международный кубок чемпионов, где ПСЖ одолел Интер 3:1.
Главный арбитр финала ЛЧ-2025 — румын Иштван Ковач.
Текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ — Интер начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 22:00.
Стартовые составы
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.
Интер: Соммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Тюрам.
Ближе к 30 минуте первого тайма похоже Интеру наконец удалось перевести игру на половину поля ПСЖ. Но подопечные Луиса Энрике начинают действовать на контратаках.
Дюмфрис подал в штрафную площадку, но Лаутаро не дотянулся до мяча.
Видео первого гола ПСЖ. 1:0 Ашраф Хакими.
Интер заработал угловой. Димарко навесил во вратарскую линию, где Ачерби выиграл верховую борьбу, пробил головой, но слишком высоко.
ГОООЛ! ПСЖ — Интер — 2:0
Дезире Дуэ делает счет на 20 минуте матча 2:0 в пользу ПСЖ.
Гол удалось забить после контратаки, в которой Дембеле слева отыграл справа в штрафную на Дуэ, который мощно пробил, после чего мяч после рикошета влетел в ближний угол ворот Зоммера!
Кварацхелия пытался пробить в дальний угол ворот, но пробил выше.
ГООЛ! ПСЖ — Интер — 1:0
ПСЖ открывает счет. Гол на счету Ашрафа Хакими — 1:0.
Дуэ получил пас в штрафной и в касание отдал в центр, куда прорвался Хакими. Ашраф оказался один на один с голкипером и пробил мимо Зоммера.
А вот и первый удар по воротам! Дуэ слева из-за пределов штрафной площади пробил, но Зоммер спас!
Защитник Интера Бастони остановил прорыв парижан на левом фланге, но при этом он толкнул Баэ. И арбитр назначил опасный штрафной.
В стартовые минуты матча игроки ПСЖ чуть больше владеют мячом — 72% против 28%.
ПСЖ провел первую хорошую атаку. Дуэ простреливал с правого фланга, но нерадзурри отбились.
Первый тайм стартовал
Арбитр дал стартовый свисток и игроки ПСЖ разыграли мяч в центре поля, выбив вперед.
Команды выходят на поле стадиона Альянц Арена. Звучит гимн Лиги чемпионов.
Выступление Linkin Park на Альянц Арене
Хедлайнерами финала Лиги чемпионов-2025 стала американская группа Linkin Park.
Прямо сейчас они исполняют свои хиты! Матч начнется после их выступления.
Вот этого красавца сегодня поднимет одна из команд — ПСЖ или Интер.
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Кто фаворит финала ЛЧ
По мнению букмекеров, фаворитами матча ПСЖ – Интер являются подопечные Луиса Энрике.
Ставки на победу ПСЖ принимают с коэффициентом 2.17. Успех Интера оценивают в 3.40. Ничейный исход матча ПСЖ – Интер в основное время – 3.50.
Вероятность того, финал Лиги чемпионов завершится после овертайма, оценивается в 5.75, а то, что для определения победителя понадобится серия пенальти – в 5.20.
Прямую трансляцию матча ПСЖ — Интер можно будет посмотреть на платформе Megogo.
Трансляция финала Лиги чемпионов будет доступна на канале Megogo Футбол 1, а также в подразделе Футбол в разделе Спорт.
Подробнее о том, кто будет комментировать встречу, вы можете посмотреть по этой ссылке.
Арбитры финала ЛЧ-2025
На финале Лиги чемпионов будет работать румынская бригада рефери во главе с Иштваном Ковачем.
Ему будут ассистировать Михай Марица и Ференц Туньоги. Четвертым арбитром назначен португалец Жуан Пиньейру.
За VAR будет отвечать голландец Деннис Хиглер, которому будет помогать румын Каталин Попа.