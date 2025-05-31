ПСЖ – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

ПСЖ и Интер в субботу, 31 мая, на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене (Германия) разыграют трофей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25.

ПСЖ — Интер: онлайн-трансляция

До сих пор команды встречались между собой только в товарищеских матчах, а также в 2016 году на выставочном турнире Международный кубок чемпионов, где ПСЖ одолел Интер 3:1.

Главный арбитр финала ЛЧ-2025 — румын Иштван Ковач.

Текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ — Интер начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 22:00.