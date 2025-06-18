Флорида Пантерс второй год подряд выиграла Кубок Стэнли

Команда Флорида Пантерс второй год подряд стала чемпионом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Так же второй год подряд Флорида обыграла в финальной серии НХЛ команду Эдмонтон Ойлерз со счетом 4:2 по итогу шести матчей.

Флорида Пантерс — чемпион НХЛ-2025

Первую игру выиграл Эдмонтон с минимальным преимуществом 4:3, но уже в следующем матче Флорида сравняла в серии по победам, одолев соперников в овертайме 5:4.

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В третьем матче Пантерс разгромили Ойлерз со счетом 6:1, что позволило команде повести в серии. Однако в четвертой игре Эдмонтон сравнял счет в серии 2:2, когда обыграл Флориду 5:4.

Следующие два матча были уже за Флоридой, которая в пятом матче одержала победу 5:2, а в шестом разгромила соперников 5:1 и подняла трофей Кубка Стэнли.

Один из игроков Флориды Мэтью Ткачук после победы заявил, что не был уверен, что сможет сыграть в плейоф Кубка Стэнли из-за травмы, которую он получил играя за сборную США в турнире Четырех наций в феврале.

— Я не был бы здесь без тренеров, врачей и этих людей, и это то, что делает этот Кубок особенным для меня, потому что мне было трудно просто быть там и дойти до того, чтобы играть. Я в долгу перед этими ребятами. Этот Кубок благодаря им, и мне очень повезло, — сказал Ткачук.

Таким образом Флорида Пантерс защитила звание чемпионов НХЛ и выиграла второй подряд трофей Кубка Стэнли. Последний раз дважды подряд чемпионами Национальной хоккейной лиги становилась команда Тампа-Бэй в 2020-2021 годах.

Наиболее результативным игроком финальной серии стал форвард Флориды Сэм Райнгарт — он забросил семь шайб и сделал три результативные передачи за шесть матчей

MVP финальной серии признали канадского форварда Флориды Сэма Беннета, который отмечался в четырех матчах серии и стал лучшим бомбардиром плейоф НХЛ с 15 голами.

Источник: НХЛ

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