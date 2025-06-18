Флорида Пантерс другий рік поспіль виграла Кубок Стенлі

Команда Флорида Пантерс другий рік поспіль стала чемпіоном Національної хокейної ліги (НХЛ).

Так само другий рік поспіль Флорида обіграла у фінальній серії НХЛ команду Едмонтон Ойлерз з рахунком 4:2 за підсумком шести матчів.

Флорида Пантерс – чемпіон НХЛ-2025

Першу гру виграв Едмонтон із мінімальною перевагою 4:3, але вже у наступному матчі Флорида зрівняла у серії за перемогами, здолавши суперників в овертаймі 5:4.

Зараз дивляться

У третьому матчі Пантерс розгромили Ойлерз з рахунком 6:1, що дало змогу команді повести у серії. Проте у четвертій грі Едмонтон зрівняв рахунок у серії 2:2, коли обіграв Флориду 5:4.

Наступні два матчі були вже за Флоридою, яка у п’ятому матчі здобула перемогу 5:2, в а шостому розгромила суперників 5:1 та підняла трофей Кубка Стенлі.

Один із гравців Флориди Метью Ткачук після перемоги заявив, що не був упевнений, що зможе зіграти у плейоф Кубка Стенлі через травму, яку він дістав, граючи за збірну США у турнірі Чотирьох націй у лютому.

— Я не був би тут без тренерів, лікарів і цих людей, і це те, що робить цей Кубок особливим для мене, тому що мені було важко просто бути там і дійти до того, щоб грати. Я в боргу перед цими хлопцями. Цей Кубок завдяки їм, і мені дуже пощастило, – сказав Ткачук.

Таким чином Флорида Пантерс захистила звання чемпіонів НХЛ та виграла другий поспіль трофей Кубка Стенлі. Востаннє двічі поспіль чемпіонами Національної хокейної ліги ставала команда Тампа-Бей у 2020-2021 роках.

Найбільш результативним гравцем фінальної серії став форвард Флориди Сем Райнгарт – він закинув сім шайб і зробив три результативні передачі за шість матчів

MVP фінальної серії визнали канадського форварда Флориди Сема Беннета, який відзначався у чотирьох матчах серії і став найкращим бомбардиром плейоф НХЛ із 15 голами.

Джерело: НХЛ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.