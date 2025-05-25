Сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею впервые с 1933 года
Мужская сборная США по хоккею одержала победу в финале чемпионата мира над командой Швейцарии. Для американцев это первый титул чемпионов мира с 1933 года.
США — чемпионы мира по хоккею
Решающая игра Швейцария — США состоялась в Стокгольме и завершилась после овертайма со счетом 1:0 в пользу американцев.
Золотую шайбу забросил Тейдж Томпсон на 2:02 минуте в овертайме, принеся своей стране золотые медали турнира.
Для швейцарцев это четвертый проигранный финал за последние 15 лет. В прошлом году они потерпели поражение в финале от Чехии.
Tage Thompson makes USA GOLDEN!#MensWorlds #IIHF @usahockey pic.twitter.com/exwtHHDrsA
— IIHF (@IIHFHockey) May 25, 2025
Сколько раз США выигрывали ЧМ по хоккею
Для сборной США по хоккею это первая “чистая” победа на чемпионате мира с 1933 года, отмечает Международная федерация хоккея (IIHF).
Дело в том, что в период с 1920-1968 года Олимпийские игры одновременно засчитывались как чемпионаты мира по хоккею. То есть, победитель Олимпиады автоматически считался чемпионом мира по версии IIHF.
Но обычно выделяют только те турниры, которые были самостоятельными, то есть не связаны с Олимпиадой. Несмотря на то, что сборная США одержала победу в 1960 году в Скво-Уэлли (США) — это произошло во время Олимпиады, поэтому в том году они считаются олимпийскими чемпионами.
А вот в “чистом” неолимпийском формате последней победой до сих пор считался триумф в 1933 году. Тот турнир проходил в Чехословакии. Поэтому победа над сборной Швейцарии на ЧМ-2025 принесла американцам второе золото чемпионов мира в истории.
Рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира по хоккею является сборная Канада с 28 трофеями.