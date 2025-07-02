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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Элина Свитолина победила Саснович и вышла в третий круг Уимблдона-2025

Еліна Світоліна
Фото: Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в третий круг Уимблдона-2025, уверенно победив во втором раунде нейтральную теннисистку Александру Саснович со счетом 6:2, 6:4.

Об этом сообщает Федерация тенниса Украины.

Свитолина пробилась в третий круг Уимблдона-2025: детали победы над Сасновичем

Как пишет Суспильне.Спорт, Свитолина начала матч с уверенной серии — после обмена брейками украинка выиграла три гейма подряд и уверенно взяла первый сет 6:2.

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Во втором сете Элина уступила на собственной подаче, но быстро отыгралась и вышла вперед. Саснович смогла восстановить равновесие на исходе сета, однако в десятом гейме Свитолина реализовала ключевой брейк и завершила матч победой 6:4. Игра продолжалась 1 час 17 минут.

Эта победа стала для Свитолиной уже 32-й в сезоне, а на Уимблдоне она в третий раз подряд выходит в третий круг. Лучшим результатом украинки на травяном мейджоре остаются полуфиналы 2019 и 2023 годов.

В третьем раунде Уимблдона-2025 Элина встретится с бельгийкой Элизе Мертенс, которую она уже победила в пяти из восьми предыдущих очных противостояний, включая последнюю встречу на турнире WTA 500 в Бад-Гомбурге.

Напомним, женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленный рейтинг спортсменок на 30 июня 2025 года.

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