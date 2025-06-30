Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на одну позицію перед стартом Вімблдону

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 30 червня 2025 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде американка Коко Гофф, а третю сходинку замикає ще одна представниця США Джессіка Пегула.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають чотири українки.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на одну сходинку і тепер посідає 13-е місце. Без змін на своїх позиціях – Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Натомість на одне місце опустилася Юлія Стародубцева. Інші українки перебувають за першою сотнею рейтингу.

13. (14). Еліна Світоліна – 3 094 очки;

26. (26). Марта Костюк – 1 736 очок;

42. (42). Даяна Ястремська – 1 306 очок;

68. (67). Юлія Стародубцева – 935 очок;

117. (107). Ангеліна Калініна – 613 очок;

162. (163). Дар’я Снігур – 451 очко;

193 (196) Олександра Олійникова – 366 очок;

234 (234) Анастасія Соболєва – 312 очок.

Рейтинг WTA від 30 червня 2025 року

У першій десятці рейтингу WTA відбулося шість змін. Полька Іга Свьонтек піднялася на чотири сходинки на четверту позицію. Італійка Жасмін Паоліні покращила становище на одну сходинку і розташувалася слідом.

Китаянка Чжен Ціньвень опустилася на одне місце. Дві сходинки втратила американка Медісон Кіз.

Також відбулася зміна дев’ятого та десятого місць між іспанкою Паулою Бадосою та американкою Еммою Наварро.

(1). Аріна Соболенко – 11 640 очок; (2). Коко Гофф (США) – 7 899 очок; (3). Джессіка Пегула (США) – 6 483 очки; (8). Іга Свьонтек (Польща) – 4 943 очки; (6). Жасмін Паоліні (Італія) – 4 806 очок; (5). Чжен Ціньвень (Китай) – 4 803 очки; (7) Мірра Андреєва – 4 743 очки; (6) Медісон Кіз (США) – 4 484 очки; (10). Паула Бадоса (Іспанія) – 3 684 очки; (9). Емма Наварро (США) – 3 610 очок.

На цьому тижні стартує двотижневий трав’яний турнір серії Grand Slam – Вімблдон-2025. У ньому візьмуть участь чотири українки, а титул захищатиме чешка Барбора Крейчикова.

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