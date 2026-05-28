Полиция проводит досудебное расследование по факту ДТП с участием заместителя городского головы Харькова по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Ивана Кузнецова.

В результате ДТП погиб человек, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

— В результате ДТП погиб один из участников аварии – водитель мотоцикла. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия. В интересах следствия другие подробности на данный момент не разглашаются, – говорится в сообщении.

В Харьковской облпрокуратуре рассказали подробности ДТП.

Около 16:00 на перекрестке улицы Клочковской и переулка Кравцова в Харькове водитель автомобиля FORD F150 при выполнении маневра левого поворота не предоставил преимущество в движении мотоциклу KAWASAKI NINJA ZX-6R, который двигался по встречной полосе.

Произошло столкновение. От полученных травм водитель мотоцикла скончался в карете скорой медицинской помощи. Погибшему было 43 года.

— За рулем автомобиля находился заместитель Харьковского городского головы. Информацию об этом он также опубликовал в своей социальной сети. Предварительно установлено, что водитель автомобиля был трезвый, – сообщили в прокуратуре.

Сам чиновник в своем аккаунте в Instagram сообщил, что на время расследования складывает с себя полномочия.

— Чтобы избежать любых сомнений относительно возможного влияния на расследование, на время проведения следственных действий я складываю с себя полномочия заместителя городского головы, – написал Кузнецов.

Также он отметил, что на момент ДТП не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В областной прокуратуре добавили, что после проведения необходимых следственных действий будет решаться вопрос о сообщении водителю автомобиля о подозрении.

16 октября 2025 года Ивана Кузнецова назначили заместителем городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города.

До этого он исполнял обязанности заместителя мэра по этому же направлению.

Напомним, городского голову Вознесенска Евгения Величко задержали и сообщили о подозрении после смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 28 января на автодороге Р-06 Николаев – Благовещенское.

Фото: Харьковская областная прокуратура

