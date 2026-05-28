Прохождение ВВК является обязательным для всех граждан, подлежащих призыву на военную службу, согласно украинскому законодательству, в частности приказу Министерства обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года и закону Украины О воинской обязанности и военной службе.

Это необходимо для оценки состояния здоровья призывников и определения их пригодности к военной службе.

Факты ICTV узнавали у юристов бесплатной юридической помощи, какое наказание предусмотрено за отказ от прохождения медицинского осмотра в ТЦК.

Отказ от прохождения ВВК в ТЦК: какое наказание

Отказ или уклонение от прохождения ВВК является незаконным и влечет за собой ответственность. Во время военного положения такое поведение квалифицируется как административное правонарушение, которое наказывается штрафом. Однако, если лицо продолжает уклоняться от ВВК, к нему могут быть применены более строгие меры, в частности уголовная ответственность.

— Уплата штрафа недостаточна для избежания прохождения ВВК. Обязанность пройти медицинский осмотр остается в силе, — отмечают юристы.

Если вы не согласны с решением ВВК, у вас есть право обжаловать это заключение. Жалобу можно подать в высшие военно-врачебные комиссии или в суд.

Следовательно, прохождение ВВК является неотъемлемой частью призыва на военную службу. Уклонение от этой обязанности может иметь серьезные последствия.

За отказ от прохождения ВВК предусмотрена административная ответственность, то есть штраф. Размеры штрафов определяются соответствующими статьями Кодекса Украины об административных правонарушениях (ст. 210, 210-1, 211 КУоАП). Сейчас это 17 000–25 500 грн.

Можно ли отказаться от ВВК в ТЦК

В Минобороны сообщили, что в условиях военного положения военно-врачебная комиссия (ВВК) остается обязательным этапом определения пригодности граждан к военной службе. Отказ от ее прохождения рассматривается не как формальное нарушение процедуры, а как потенциальное уклонение от исполнения воинской обязанности, которая в Украине в 2026 году имеет четкие правовые последствия.

Фактического свободного отказа от прохождения ВВК закон не предусматривает. В то же время гражданин имеет право обжаловать решения или действия должностных лиц, если повестка или направление были выданы с нарушением процедуры. Однако даже в случае судебного обжалования сама обязанность прохождения медицинского осмотра не отменяется автоматически.

Последствия неявки на военно-врачебную комиссию

Если военнообязанный получил направление на ВВК в бумажной форме через электронные сервисы или приложение Резерв+ и не появился без уважительных причин, это квалифицируется как нарушение правил военного учета и мобилизационного законодательства.

В таких случаях предусмотрены административные штрафы, которые могут составлять от 17 000 до 25 500 грн. Кроме того, информация о лице может быть внесена в соответствующие реестры, в частности системы Оберіг, что может привести к обозначению как находящегося в розыске территориального центра комплектования.

Помимо финансовых санкций, последствия могут включать временные ограничения, в частности по управлению транспортными средствами, а также возможное задержание полицией в случае проверки документов.

Если уклонение от прохождения ВВК и игнорирование вызовов ТЦК приобретает систематический характер, такие действия могут быть переквалифицированы как уклонение от призыва во время мобилизации. В таком случае закон предусматривает уголовную ответственность с возможным наказанием в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Когда неявка на ВВК не считается нарушением

В то же время закон предусматривает исключения, когда непрохождение ВВК в определенное время является обоснованным. К уважительным причинам относятся, в частности, тяжелая болезнь или состояние, что делает невозможным передвижение (при наличии медицинского подтверждения), смерть близкого родственника, а также чрезвычайные обстоятельства, такие как стихийные бедствия или обстрелы, исключающие прибытие в медицинскую комиссию.

