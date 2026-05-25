Вечер бокса в Гизе (Египет) завершился главным событием шоу — поединком между Александром Усиком и Рико Верховеном, который и стал центральной интригой всего турнира.

Шоу началось с андеркард-боев, где зрители увидели девять ярких противостояний, разогревших арену перед главным событием вечера.

Сколько заработал Усик за бой с Верховеном, читайте в нашем материале.

Усик: гонорар за бой с Верховеном в Гизе

Активно обсуждается финальная часть, в частности гонорар Усик – Верховен, который привлек внимание как СМИ, так и болельщиков.

Бой между Александром Усиком и Рико Верховеном в Египте стал не только спортивным событием, но и одним из самых прибыльных поединков в карьере украинского чемпиона. По данным спортивных СМИ, гонорар Усика за бой с Верховеном составил около $40 млн.

К этой сумме могут добавиться еще примерно $7 млн бонусов от продажи платных трансляций (PPV). В итоге общий заработок украинского боксера может превысить отметку в $47 млн.

Сколько заработал Усик за бой с Рико Верховеном: гонорары соперников

Несмотря на внушительные цифры, соперник украинца в бою Усик Верховен получил гонорар в размере $10 млн. Верховен также потенциально может увеличить эту сумму еще на $7 млн за счет PPV-бонусов.

Таким образом, даже с учетом дополнительных выплат, заработок голландского бойца остается значительно ниже гонорара Усика за бой с Верховеном.

Усик – Верховен: ход боя и ключевые моменты

Поединок в Гизе завершился победой украинца техническим нокаутом в 11-м раунде. На кону стояли чемпионские пояса WBC и The Ring, которые Усик успешно защитил, добавив к своему активу еще один титульный успех наряду с поясами WBA и IBF.

Бой начался активнее для Верховена, который пытался навязать темп с первых раундов. В третьем раунде соперники обменялись сериями ударов, и голландец провел опасную атаку. Впрочем, уже с четвертого раунда Усик начал перехватывать инициативу, работая комбинациями и апперкотами.

Во второй половине поединка давление со стороны Верховена усилилось, и в девятом раунде украинец оказался под серией атак у канатов. Однако в решающий момент Усик сумел переломить ход боя: в 11-м раунде он отправил соперника в нокдаун, а после возобновления боя завершил поединок досрочной победой.

Сколько Усик заработал за последний бой и карьерные рекорды боксера

После победы сразу начали подсчитывать, сколько заработал Усик за последний бой, ведь это мог быть рекордный гонорар в его карьере. Но, несмотря на высокий гонорар за бой с Верховеном, это не является рекордом в карьере украинского чемпиона.

Наибольшие выплаты Усик получал в предыдущих поединках:

около $132 млн — за реванш с Даниэлем Дюбуа в июле 2025 года;

примерно $104 млн — за второй бой с Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года.

Эти суммы остаются самыми высокими в профессиональной карьере боксера, тогда как бой с Верховеном стал еще одним финансово успешным, но не рекордным этапом.

