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В Италии погиб Феликс Баумгартнер — автор рекордного прыжка из стратосферы

Фелікс Баумгартнер
Фото: Getty Images

Австрийский спортсмен-экстремал Феликс Баумгартнер, который получил мировую славу в 2012 году благодаря своему рекордному свободному падению со стратосферы, погиб в результате несчастного случая на параплане в восточноитальянском городе Порто-Сант-Эльпидио на побережье Адриатического моря.

Гибель спортсмена-экстремала Баумгартнера: что произошло

Утверждается, что 56-летний Баумгартнер потерял сознание во время полета, а затем потерял управление своим парапланом, упав в бассейн отеля, сообщают DW и австрийский общественный вещатель (ORF).

Сообщается, что от параплана отлетел обломок, в результате чего травмировалась молодая работница.

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Баумгартнер, который родился в Зальцбурге, много лет попадал в заголовки газет как зрелищный бейсджампер.

Он прыгал с таких культовых сооружений, как башня Петронас в Куала-Лумпуре и статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Баумгартнер получил мировую славу в октябре 2012 года, прыгнув с гелиевого шара на высоте почти 39 км над Землей.

Это был самый высокий полет на воздушном шаре с пилотом и самое высокое свободное падение на то время. Он достиг максимальной скорости 1342,8 км/ч, преодолев звуковой барьер.

Феликс Баумгартнер, у которого на правой руке была татуировка с надписью — рожденный летать, регулярно публиковал видео своих полетов на параплане в социальных сетях.

Спортсмен-экстремал когда-то описал свою страсть к приключениям словами о том, что он принадлежит воздуху, и родился для этих эмоций.

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