Хотел достать телефон из водостока: звезда фильма Астерикс и Обеликс погиб в Париже

Французский актер и комик Бан Хэй Мин, известный по ролям в фильмах Астерикс и Обеликс и Шеф, погиб 10 июля в Париже в результате несчастного случая. Ему было 43 года.

Актер упал с восьмого этажа балкона своего дома, пытаясь достать мобильный телефон в водосточной трубе.

Бан Хэй Мин умер — что известно

Тело актера нашли утром 10 июля в 17-м округе столицы Франции. О трагической гибели Хэй Мина сообщил его продюсер Филипп Дельмас.

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— С бесконечной печалью мы вынуждены объявить о трагической смерти нашего друга, нашего замечательного артиста Бана Хэй Мина. Согласно имеющимся у нас доказательствам, пытаясь достать телефон, упавший в водосточную трубу балкона, Бан поскользнулся и упал с высоты нескольких этажей, — заявил он.

Следователи подтвердили, что в водосточной трубе действительно лежал мобильный телефон актера, а на подоконнике стояла пепельница. Парижская прокуратура начала расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Бан Хэй Мин, который более 10 лет занимался стендапом, стал известен широкой публике благодаря роли злодея в фильме Астерикс и Обеликс 2: Поднебесная (2023).

Источник: Le Parisien

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