Хотел достать телефон из водостока: звезда фильма Астерикс и Обеликс погиб в Париже
Французский актер и комик Бан Хэй Мин, известный по ролям в фильмах Астерикс и Обеликс и Шеф, погиб 10 июля в Париже в результате несчастного случая. Ему было 43 года.
Актер упал с восьмого этажа балкона своего дома, пытаясь достать мобильный телефон в водосточной трубе.
Бан Хэй Мин умер — что известно
Тело актера нашли утром 10 июля в 17-м округе столицы Франции. О трагической гибели Хэй Мина сообщил его продюсер Филипп Дельмас.
— С бесконечной печалью мы вынуждены объявить о трагической смерти нашего друга, нашего замечательного артиста Бана Хэй Мина. Согласно имеющимся у нас доказательствам, пытаясь достать телефон, упавший в водосточную трубу балкона, Бан поскользнулся и упал с высоты нескольких этажей, — заявил он.
Следователи подтвердили, что в водосточной трубе действительно лежал мобильный телефон актера, а на подоконнике стояла пепельница. Парижская прокуратура начала расследование для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Бан Хэй Мин, который более 10 лет занимался стендапом, стал известен широкой публике благодаря роли злодея в фильме Астерикс и Обеликс 2: Поднебесная (2023).
Источник: Le Parisien