В Італії загинув Фелікс Баумгартнер – автор рекордного стрибка зі стратосфери

Австрійський спортсмен-екстремал Фелікс Баумгартнер, який здобув світову славу в 2012 році завдяки своєму рекордному вільному падінню зі стратосфери, загинув внаслідок нещасного випадку на параплані в східноіталійському місті Порто-Сант-Ельпідіо на узбережжі Адріатичного моря.

Загибель спортсмена-екстремала Баумгартнера: що сталося

Стверджується, що 56-річний Баумгартнер втратив свідомість під час польоту, а потім втратив керування своїм парапланом, впавши в басейн готелю, повідомляють DW та австрійський суспільний мовник (ORF).

Повідомляється, що від параплана відлетів уламок, внаслідок чого травмувалася молода працівниця.

Зараз дивляться

Баумгартнер, який народився в Зальцбурзі, багато років потрапляв у заголовки газет як видовищний бейсджампер.

Він стрибав з таких культових споруд, як вежа Петронас у Куала-Лумпурі та статуя Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро.

Баумгартнер здобув світову славу в жовтні 2012 року, стрибнувши з гелієвої кулі на висоті майже 39 км над Землею.

Це був найвищий політ на повітряній кулі з пілотом і найвище вільне падіння на той час. Він досяг максимальної швидкості 1342,8 км/год, подолавши звуковий бар’єр.

Фелікс Баумгартнер, у якого на правій руці було татуювання з написом – народжений літати, регулярно публікував відео своїх польотів на параплані в соціальних мережах.

Спортсмен-екстремал колись описав свою пристрасть до пригод словами про те, що він належить повітрю, і народився для цих емоцій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.