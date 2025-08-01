Конец слухам: Ферстаппен сказал, уйдет ли из Red Bull

Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен заявил, что останется в команде Red Bull на сезон-2026, положив конец слухам о возможном переходе в команду Mercedes.

Об этом он сказал журналистам накануне Гран-при Венгрии, передает Sky Sports.

Ферстаппен остается в Red Bull

На фоне падения результатов Red Bull нидерландского гонщика сватали в Mercedes, особенно с учетом того, что в следующем сезоне будут введены новые правила.

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В прошлом месяце руководитель Mercedes Тото Вольфф признал, что вел переговоры о подписании контракта с Ферстаппеном.

Контракт Ферстаппена с Red Bull действителен до 2028 года, но в нем есть пункты о досрочном расторжении соглашения.

Журналисты поинтересовались у Ферстаппена о его будущем на следующий сезон. Он сказал, что “люди много болтают”, а он молчит.

– Дело в том, что люди весь сезон много болтают, а единственный, кто на самом деле может или должен говорить, молчит. Это я. И я делаю это намеренно, потому что нет смысла начинать разбрасываться словами. Некоторые люди просто любят взбудораживать ситуацию, некоторые любят создавать драму, – сказал гонщик.

Ферстаппен добавил, что уже обсуждал с Red Bull планы и то, что хотят изменить на следующий год.

– Это означает, что я также остаюсь в команде на следующий год, – добавил Макс.

Спекуляции относительно будущего Ферстаппена достигли пика после увольнения руководителя Red Bull Кристиана Хорнера. И особенно после слухов, что он и Тото Вольфф отдыхали на яхтах на Сардинии.

После 13 этапов текущего сезона Формулы-1 Red Bull идет на четвертом месте в Кубке конструкторов, имея в активе 192 очка. У лидера гонок McLaren – 516 баллов.

В личном зачете Ферстаппен идет на третьей строчке (185 очков), уступая двум пилотам McLaren – Оскару Пиастри (266) и Ландо Норрису (250).

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