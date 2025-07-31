Фред Вассер остается руководителем Ferrari в Формуле-1: подписан новый контракт

Команда Формулы-1 Ferrari продлила контракт с руководителем конюшни Фредом Вассером. Таким образом, скудерия положила конец спекуляциям относительно будущего 57-летнего специалиста.

Об этом сообщила пресс-служба команды Ferrari.

Ferrari продлила контракт с Фредом Вассером

Фред Вассер присоединился к команде перед сезоном-2023, перейдя из Sauber. На этой должности он заменил Маттиа Бинотто.

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В сезоне-2024 Ferrari заняла второе место в Кубке конструкторов, но из-за нестабильных результатов гонщиков в текущем сезоне в итальянских СМИ начались спекуляции, что Вассер покинет команду. Озвучивали имя экс-руководителя Red Bull Кристиана Хорнера на должность Вассера.

Но Ferrari переподписала многолетнее соглашение с Вассером на новых условиях.

– Я благодарен Ferrari за доверие, которое она продолжает проявлять ко мне. Это продление контракта – не просто подтверждение, а вызов продолжать прогрессировать, оставаться сосредоточенным и достигать результатов, – сказал Вассер.

По словам руководителя Ferrari, за последние 30 месяцев команда “заложила прочный фундамент”. Он заявил, что в команде знают, чего от них ожидают, и они полностью преданы тому, чтобы оправдать эти ожидания.

FRED VASSEUR CONTINUES WITH SCUDERIA FERRARI HP pic.twitter.com/ntzqeVofzq — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 31, 2025

После 13 этапов текущего сезона Формулы-1 Ferrari идет на втором месте в Кубке конструкторов, имея в активе 248 очков. У лидера гонок McLaren — 516 баллов.

В личном зачете пилотов гонщики Ferrari Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон находятся на пятом и шестом местах соответственно.

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2025 состоится в Будапеште, где 1-3 августа ожидается гран-при Венгрии. С подробным календарем этапов Формулы-1 в сезоне-2025 вы можете ознакомиться в нашем материале.

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