Кінець чуткам: Ферстаппен сказав, чи піде з Red Bull

Чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен заявив, що залишиться у команді Red Bull на сезон-2026, поклавши край чуткам щодо можливого переходу у команду Mercedes.

Про це він сказав журналістам напередодні Гран-прі Угорщини, передає Sky Sports.

Ферстаппен залишається у Red Bull

На тлі падіння результатів Red Bull нідерландського гонщика сватали у Mercedes, особливо з урахуванням того, що наступного сезону будуть запроваджені нові правила.

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Минулого місяця керівник Mercedes Тото Вольфф визнав, що вів переговори про підписання контракту з Ферстаппеном.

Контракт Ферстаппена з Red Bull дійсний до 2028 року, але у ньому є пункти про дострокове розірвання угоди.

Журналісти поцікавилися у Ферстаппена щодо його майбутнього на наступний сезон. Він сказав, що “люди багато базікають”, водночас він мовчить.

– Справа в тому, що люди весь сезон багато базікають, а єдиний, хто насправді може або повинен говорити, мовчить. Це я. І я роблю це навмисно, тому що немає сенсу починати розкидатись словами. Деякі люди просто люблять розбурхувати ситуацію, деякі люблять створювати драму, – сказав гонщик.

Ферстаппен додав, що вже обговорював із Red Bull плани та те, що хочуть змінити на наступний рік.

– Це означає, що я також залишаюся в команді на наступний рік, – додав Макс.

Спекуляції щодо майбутнього Ферстаппена досягли піку після звільнення керівника Red Bull Крістіана Хорнера. Та особливо після чуток, що він та Тото Вольфф відпочивали на яхтах на Сардинії.

Після 13 етапів поточного сезону Формули-1 Red Bull йде на четвертому місці у Кубку конструкторів, маючи в активі 192 очки. У лідера перегонів McLaren – 516 балів.

В особистому заліку Ферстаппен йде на третій сходинці (185 очок), поступаючись двом пілотам McLaren – Оскару Піастрі (266) та Ландо Норрісу (250).

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