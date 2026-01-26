Легендарный гонщик Формулы-1 Михаэль Шумахер больше не прикован к постели и передвигается на инвалидной коляске.

Об этом пишет британская газета Daily Mail, ссылаясь на источники.

Состояние Михаэля Шумахера: что известно

Издание, ссылаясь на информированные источники, утверждает, что Михаэль Шумахер, который более 12 лет назад во время катания на лыжах во французских Альпах получил травму и серьезное повреждение мозга, больше не прикован к постели.

Daily Mail пишет, что «эта радостная новость является, пожалуй, самой позитивной медицинской информацией», которую удалось раскрыть о состоянии здоровья Михаэля Шумахера.

Отмечается, что 57-летний Шумахер не может ходить. Вместо этого его возят по поместью в инвалидной коляске медсестры и терапевты, входящие в состав круглосуточной медицинской команды.

За исключением небольшой группы родственников и друзей, Шумахера не видели с момента ужасной аварии 29 декабря 2013 года. Никаких фотографий его в тяжелом состоянии не появилось, несмотря на некоторые мошеннические попытки бывших сотрудников продать его изображение в даркнете.

Ранее некоторые СМИ писали, что Шумахер якобы присутствовал на свадьбе своей дочери Джины в 2024 году, но издание пишет, что, скорее всего, это фейк.

Основным имуществом Шумахеров является дом стоимостью 50 млн фунтов стерлингов в Гланде (Швейцария), городке с населением около 13 000 человек на берегу Женевского озера.

Среди очень ограниченного круга лиц, посещающих поместье Шумахера, есть бывший руководитель Ferrari Жан Тодт. Издание пишет, что они вместе смотрят Гран-при. В то же время, Тодт ничего не сообщает о состоянии экс-гонщика, кроме того, что Михаэль тот, кто “продолжает бороться”.

