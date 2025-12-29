Шумахер – бесспорный лидер: топ-5 самых богатых гонщиков в истории Формулы-1
- Михаэль Шумахер возглавил рейтинг самых богатых пилотов Формулы-1 с состоянием в €671 млн.
- В топ-5 также вошли Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо, Кими Райкконен и Ники Лауда.
- Трехкратный чемпион Макс Ферстаппен в рейтинг не попал, несмотря на доминирование в последние годы.
Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер является самым богатым пилотом в истории Формулы-1. Его состояние оценивается в €691 млн.
Об этом пишет портал Racing News 365, ссылаясь на данные GQ Sports.
Топ-5 самых богатых гонщиков в истории Формулы-1
В список попали два действующих гонщика Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который является гонщиком Ferrari, и Фернандо Алонсо из команды Aston Martin. Однако в рейтинг не попал трехкратный чемпион королевских гонок последних лет Макс Ферстаппен.
На первом месте с большим отрывом находится Михаэль Шумахер. За свою карьеру он одержал 91 победу и семь титулов чемпиона мира по Формуле-1. Его состояние оценивается в €671 млн.
Второе место занимает еще один семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Британец является самым успешным гонщиком по количеству побед в гонках – 105. В 2025 году Хэмилтон присоединился к Ferrari после многолетней карьеры в Mercedes.
Несмотря на то, что его первый сезон за Скудерию стал катастрофой в плане результатов, он обернулся огромным успехом в плане маркетинга. Состояние Хэмилтона оценивают в €258 млн.
Третье место занимает самый опытный гонщик в истории Формулы-1 Фернандо Алонсо. В свои 44 года испанец продолжает соревноваться на высшем уровне, зарабатывая солидные деньги. Отмечается, что Алонсо заработал за карьеру €224 млн.
В пятерку также вошли Кими Райкконен (€216 млн), который завершил карьеру в Формуле-1 в 2021 году, и легенда автогонок Ники Лауда (€172 млн), который за пределами гоночной трассы был глубоко вовлечен в авиационную отрасль, основав и управляя тремя авиакомпаниями.