Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер является самым богатым пилотом в истории Формулы-1. Его состояние оценивается в €691 млн.

Об этом пишет портал Racing News 365, ссылаясь на данные GQ Sports.

Топ-5 самых богатых гонщиков в истории Формулы-1

В список попали два действующих гонщика Формулы-1 Льюис Хэмилтон, который является гонщиком Ferrari, и Фернандо Алонсо из команды Aston Martin. Однако в рейтинг не попал трехкратный чемпион королевских гонок последних лет Макс Ферстаппен.

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На первом месте с большим отрывом находится Михаэль Шумахер. За свою карьеру он одержал 91 победу и семь титулов чемпиона мира по Формуле-1. Его состояние оценивается в €671 млн.

Второе место занимает еще один семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. Британец является самым успешным гонщиком по количеству побед в гонках – 105. В 2025 году Хэмилтон присоединился к Ferrari после многолетней карьеры в Mercedes.

Несмотря на то, что его первый сезон за Скудерию стал катастрофой в плане результатов, он обернулся огромным успехом в плане маркетинга. Состояние Хэмилтона оценивают в €258 млн.

Третье место занимает самый опытный гонщик в истории Формулы-1 Фернандо Алонсо. В свои 44 года испанец продолжает соревноваться на высшем уровне, зарабатывая солидные деньги. Отмечается, что Алонсо заработал за карьеру €224 млн.

В пятерку также вошли Кими Райкконен (€216 млн), который завершил карьеру в Формуле-1 в 2021 году, и легенда автогонок Ники Лауда (€172 млн), который за пределами гоночной трассы был глубоко вовлечен в авиационную отрасль, основав и управляя тремя авиакомпаниями.

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