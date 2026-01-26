Легендарний гонщик Формули-1 Міхаель Шумахер більше не прикутий до ліжка та пересувається на інвалідному візку.

Про це пише британська газета Daily Mail, посилаючись на джерела.

Стан Міхаеля Шумахера: що відомо

Видання, посилаючись на поінформовані джерела, стверджує, що Міхаель Шумахер, який понад 12 років тому під час катання на лижах у французьких Альпах травмувався та зазнав серйозного ушкодження мозку, більше не прикутий до ліжка.

Daily Mail пише, що “ця радісна новина є, мабуть, найпозитивнішою медичною інформацією”, яку вдалося розкрити про стан здоров’я Міхаеля Шумахера.

Зазначається, що 57-річний Шумахер не може ходити. Натомість його возять маєтком в колісному кріслі медсестри та терапевти, які входять до складу цілодобової медичної команди.

За винятком невеликої групи родичів і друзів Шумахера не бачили з моменту жахливої аварії 29 грудня 2013 року. Жодних фотографій його в тяжкому стані не з’явилося, попри деякі шахрайські спроби колишніх працівників продати його зображення в даркнеті.

Раніше деякі ЗМІ писали, що Шумахер нібито був був присутній на весіллі своєї дочки Джини в 2024 році, але видання пише, що найімовірніше, це фейк.

Основним маєтком Шумахерів є будинок вартістю 50 млн фунтів стерлінгів у Гланді (Швейцарія), містечку з населенням близько 13 000 осіб на березі Женевського озера.

Серед дуже обмеженого кола осіб, хто відвідує маєток Шумахері, є колишній керівник Ferrari Жан Тодт. Видання пише, що вони разом дивляться Гран-прі. Водночас, Тодт нічого не повідомляє про стан ексгонщика, крім того, що Міхаель той, хто “продовжує боротися”.

