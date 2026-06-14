Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Барселоны. Это его первая победа на этапе в составе команды Ferrari.

Вторым финишировал пилот Mercedes Джордж Расселл, а третьим стал действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис из McLaren.

Хэмилтон – победитель Гран-при Барселоны

Хэмилтон начал Гран-при Испании на втором месте, уступив поул Расселу, однако сумел выйти в лидеры благодаря продуманной стратегии Ferrari. Скудерия воспользовалась появлением виртуальной машины безопасности и совершила пит-стоп для британца.

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Это позволило позже Хэмилтону пересечь финишную черту почти на 20 секунд раньше Рассела, который финишировал вторым.

– В прошлом году я начал мечту, которая казалась почти невозможной. Но мы никогда не теряли надежды, — сказал Льюис после гонки.

Рассела позже обогнал его напарник Кими Антонелли, и в целом пилоты Mercedes долгое время гонки вели очную борьбу. Но болид Антонелли за несколько кругов до финиша сломался, и он не смог финишировать.

Лидером в индивидуальном зачете Формулы-1 является Кими Антонелли, набравший 156 очков. Второе место занимает Хэмилтон с 115 очками, а Расселл — третье (106).

Зачет Кубка конструкторов возглавляет Mercedes (262), на второй строчке Ferrari (190), а третье место у McLaren (141).

Следующий этап Формулы-1 в сезоне-2026 состоится в Шпильберге, где 26-28 июня ожидается Гран-при Австрии.

С подробным календарем Формулы-1 на сезон-2026 вы можете ознакомиться в нашем материале.

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