Сезон Формули-1 2026 року стартує 8 березня з етапу в Австралії – на тиждень раніше ніж минулий.

Третій рік поспіль на шанувальників чекає 24 етапи, а сам сезон триватиме до грудня та завершиться в Абу-Дабі. Загалом у розкладі змагання у 21 країні на п’яти континентах.

У календарі Формули-1 літня перерва тепер відбудеться не між етапами Британії та Бельгії, а розпочнеться після Угорщини наприкінці липня та відновиться Гран-прі Нідерландів наприкінці серпня.

Також у сезоні-2026 заплановано шість спринтів. Перший заїзд на 100 км прийме китайський Шанхай. Далі спринтерські перегони відбудуться у Маямі, Канаді, Великій Британії, Нідерландах та Сінгапурі.

Календар Формули-1 на 2026 рік

  • 6-8 березня: Гран-прі Австралії у Мельбурні;
  • 13-15 березня: Гран-прі Китаю у Шанхаї;
  • 27-29 березня: Гран-прі Японії у Сузуці;
  • 10-12 квітня: Гран-прі Бахрейну у Сахірі;
  • 17-19 квітня: Гран-прі Саудівської Аравії у Джидді;
  • 1-3 травня: Гран-прі Маямі у Маямі (США);
  • 22-24 травня: Гран-прі Канади у Монреалі;
  • 5-7 червня: Гран-прі Монако у Монако;
  • 12-14 червня: Гран-прі Іспанії у Барселоні;
  • 26-28 червня: Гран-прі Австрії у Шпільберзі;
  • 3-5 липня: Гран-прі Великої Британії у Сільверстоуні;
  • 17-19 липня: Гран-прі Бельгії у Спа-Франкоршам;
  • 24-25 липня: Гран-прі Угорщини у Бадупешті;
  • 21-23 серпня: Гран-прі Нідерландів у Зандворті;
  • 4-6 вересня: Гран-прі Італії у Монці;
  • 11-13 вересня: Гран-прі Мадрида у Мадриді (Іспанія);
  • 25-27 вересня: Гран-прі Азербайджану у Баку;
  • 9-11 жовтня: Гран-прі Сінгапуру у Сінгапурі;
  • 23-25 жовтня: Гран-прі США в Остіні;
  • 30 жовтня – 1 листопада: Гран-прі Мексики в Мехіко;
  • 6-8 листопада: Гран-прі Бразилії у Сан-Паулу;
  • 19-21 листопада: Гран-прі Лас-Вегаса у Лас-Вегасі (США);
  • 27-29 листопада: Гран-прі Катару у Лусаїлі;
  • 4-6 грудня: Гран-прі Абу-Дабі на острові Яс.

Підсумки сезону-2024 у Формулі-1

Переможцем Кубка конструкторів у сезоні-2026 стала команда McLaren, якій це підкорилося другий рік поспіль.

Гонщики стайні Ландо Норріс та Оскар Піастрі набрали 833 очки. Другий Mercedes фінішував із 469 очками.

Чемпіоном Формули-1 став Ландо Норріс. Для британського гонщика це перший титул в кар’єрі. Друге місце посів Макс Ферстаппен (Red Bull) з відставанням у два очки. Третя сходинка в Оскара Піастрі.

У Формулі-1 внесені зміни до кваліфікації через збільшення кількості команд
Формула-1

