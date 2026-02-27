Календар Формули-1 2026 року: розклад етапів
- Сезон Формули-1 2026 року складатиметься з 24 етапів у 21 країні на п’яти континентах.
- Літня перерва розпочнеться після Гран-прі Угорщини та триватиме до етапу в Нідерландах.
- У сезоні заплановано шість спринтів – перший відбудеться в Шанхаї.
Сезон Формули-1 2026 року стартує 8 березня з етапу в Австралії – на тиждень раніше ніж минулий.
Третій рік поспіль на шанувальників чекає 24 етапи, а сам сезон триватиме до грудня та завершиться в Абу-Дабі. Загалом у розкладі змагання у 21 країні на п’яти континентах.
У календарі Формули-1 літня перерва тепер відбудеться не між етапами Британії та Бельгії, а розпочнеться після Угорщини наприкінці липня та відновиться Гран-прі Нідерландів наприкінці серпня.
Також у сезоні-2026 заплановано шість спринтів. Перший заїзд на 100 км прийме китайський Шанхай. Далі спринтерські перегони відбудуться у Маямі, Канаді, Великій Британії, Нідерландах та Сінгапурі.
Календар Формули-1 на 2026 рік
- 6-8 березня: Гран-прі Австралії у Мельбурні;
- 13-15 березня: Гран-прі Китаю у Шанхаї;
- 27-29 березня: Гран-прі Японії у Сузуці;
- 10-12 квітня: Гран-прі Бахрейну у Сахірі;
- 17-19 квітня: Гран-прі Саудівської Аравії у Джидді;
- 1-3 травня: Гран-прі Маямі у Маямі (США);
- 22-24 травня: Гран-прі Канади у Монреалі;
- 5-7 червня: Гран-прі Монако у Монако;
- 12-14 червня: Гран-прі Іспанії у Барселоні;
- 26-28 червня: Гран-прі Австрії у Шпільберзі;
- 3-5 липня: Гран-прі Великої Британії у Сільверстоуні;
- 17-19 липня: Гран-прі Бельгії у Спа-Франкоршам;
- 24-25 липня: Гран-прі Угорщини у Бадупешті;
- 21-23 серпня: Гран-прі Нідерландів у Зандворті;
- 4-6 вересня: Гран-прі Італії у Монці;
- 11-13 вересня: Гран-прі Мадрида у Мадриді (Іспанія);
- 25-27 вересня: Гран-прі Азербайджану у Баку;
- 9-11 жовтня: Гран-прі Сінгапуру у Сінгапурі;
- 23-25 жовтня: Гран-прі США в Остіні;
- 30 жовтня – 1 листопада: Гран-прі Мексики в Мехіко;
- 6-8 листопада: Гран-прі Бразилії у Сан-Паулу;
- 19-21 листопада: Гран-прі Лас-Вегаса у Лас-Вегасі (США);
- 27-29 листопада: Гран-прі Катару у Лусаїлі;
- 4-6 грудня: Гран-прі Абу-Дабі на острові Яс.
Підсумки сезону-2024 у Формулі-1
Переможцем Кубка конструкторів у сезоні-2026 стала команда McLaren, якій це підкорилося другий рік поспіль.
Гонщики стайні Ландо Норріс та Оскар Піастрі набрали 833 очки. Другий Mercedes фінішував із 469 очками.
Чемпіоном Формули-1 став Ландо Норріс. Для британського гонщика це перший титул в кар’єрі. Друге місце посів Макс Ферстаппен (Red Bull) з відставанням у два очки. Третя сходинка в Оскара Піастрі.