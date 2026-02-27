Сезон Формули-1 2026 року стартує 8 березня з етапу в Австралії – на тиждень раніше ніж минулий.

Третій рік поспіль на шанувальників чекає 24 етапи, а сам сезон триватиме до грудня та завершиться в Абу-Дабі. Загалом у розкладі змагання у 21 країні на п’яти континентах.

У календарі Формули-1 літня перерва тепер відбудеться не між етапами Британії та Бельгії, а розпочнеться після Угорщини наприкінці липня та відновиться Гран-прі Нідерландів наприкінці серпня.

Також у сезоні-2026 заплановано шість спринтів. Перший заїзд на 100 км прийме китайський Шанхай. Далі спринтерські перегони відбудуться у Маямі, Канаді, Великій Британії, Нідерландах та Сінгапурі.

Календар Формули-1 на 2026 рік

6-8 березня: Гран-прі Австралії у Мельбурні;

13-15 березня: Гран-прі Китаю у Шанхаї;

27-29 березня: Гран-прі Японії у Сузуці;

10-12 квітня: Гран-прі Бахрейну у Сахірі;

17-19 квітня: Гран-прі Саудівської Аравії у Джидді;

1-3 травня: Гран-прі Маямі у Маямі (США);

22-24 травня: Гран-прі Канади у Монреалі;

5-7 червня: Гран-прі Монако у Монако;

12-14 червня: Гран-прі Іспанії у Барселоні;

26-28 червня: Гран-прі Австрії у Шпільберзі;

3-5 липня: Гран-прі Великої Британії у Сільверстоуні;

17-19 липня: Гран-прі Бельгії у Спа-Франкоршам;

24-25 липня: Гран-прі Угорщини у Бадупешті;

21-23 серпня: Гран-прі Нідерландів у Зандворті;

4-6 вересня: Гран-прі Італії у Монці;

11-13 вересня: Гран-прі Мадрида у Мадриді (Іспанія);

25-27 вересня: Гран-прі Азербайджану у Баку;

9-11 жовтня: Гран-прі Сінгапуру у Сінгапурі;

23-25 жовтня: Гран-прі США в Остіні;

30 жовтня – 1 листопада: Гран-прі Мексики в Мехіко;

6-8 листопада: Гран-прі Бразилії у Сан-Паулу;

19-21 листопада: Гран-прі Лас-Вегаса у Лас-Вегасі (США);

27-29 листопада: Гран-прі Катару у Лусаїлі;

4-6 грудня: Гран-прі Абу-Дабі на острові Яс.

Підсумки сезону-2024 у Формулі-1

Переможцем Кубка конструкторів у сезоні-2026 стала команда McLaren, якій це підкорилося другий рік поспіль.

Гонщики стайні Ландо Норріс та Оскар Піастрі набрали 833 очки. Другий Mercedes фінішував із 469 очками.

Чемпіоном Формули-1 став Ландо Норріс. Для британського гонщика це перший титул в кар’єрі. Друге місце посів Макс Ферстаппен (Red Bull) з відставанням у два очки. Третя сходинка в Оскара Піастрі.

