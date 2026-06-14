Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон виграв Гран-прі Барселони. Це його перша перемога на етапі за команду Ferrari.

Другим фінішу дістався пілот Mercedes Джордж Рассел, а третім став чинний чемпіон Формули-1 Ландо Норріс із McLaren.

Гемілтон – переможець Гран-прі Барселони

Гамільтон розпочав Гран-прі Іспанії на другому місці, програвши поул Расселу, проте зумів вийти в лідери завдяки продуманій стратегії Ferrari. Скудерія скористалася появою віртуальної машини безпеки та зробила пітстоп британцю.

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Це дозволило пізніше Гемілтону перетнути фінішну лінію майже на 20 секунд раніше за Рассела, який фінішував другим.

– Минулого року я розпочав мрію, яка здавалася майже неможливою. Але ми ніколи не втрачали надії, — сказав Льюїс після гонки.

Рассела пізніше обігнав його напарник Кімі Антонеллі та й загалом пілоти Mercedes тривалий час гонки вели очну боротьбу. Але болід Антонеллі за кілька кіл до фінішу зламався і він не зміг фінішувати.

Лідерство в особистому заліку Формули-1 очолює Кімі Антонеллі, який має 156 очок. Другим іде Гемілтон із 115 очками, а Рассел ‒ третій (106).

Залік Кубка конструкторів очолює Mercedes (262), на другій сходинці Ferrari (190), а третє місце у McLaren (141).

Наступний етап Формули-1 у сезоні-2026 відбудеться в Шпільберзі, де 26-28 червня очікується Гран-прі Австрії.

З детальним календарем Формули-1 на сезон-2026 ви можете ознайомитися в нашому матеріалі.

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