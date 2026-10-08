Дворец спорта в Киеве назовут в честь легендарного украинского тренера женского гандбольного клуба Спартак Игоря Турчина.

Об этом сообщает Суспильне Спорт.

Дворец спорта в Киеве переименуют

Во время Генеральной ассамблеи НОК Украины 6 октября была поддержана инициатива о присвоении киевскому Дворцу спорта имени тренера киевского Спартака Игоря Турчина.

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Инициатором идеи выступил президент Федерации гандбола Украины Андрей Мельник. В комментарии изданию он отметил важность фигуры Турчина в истории гандбола.

– Это большое событие. Ведь это выдающаяся личность, которая сделала для украинского и мирового гандбола столько, что эта игра стала вдохновлять не одно поколение. Сегодня в Европе гандбол занимает второе место после футбола, а в некоторых странах – первое. По его книгам готовятся ведущие команды мира, – сказал он.

По словам главы ФГУ, еще 33 года назад были попытки назвать Дворец спорта в честь Турчина.

После поддержки инициативы со стороны НОК министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный отметил, что будет содействовать реализации этого решения.

Напомним, Игоря Турчина за спортивные достижения внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Под его руководством Спартак 20 раз становился чемпионом СССР и завоевал 13 титулов победителя Кубка европейских чемпионов.

Кроме того, женская сборная по гандболу СССР во главе с Турчиным завоевала две олимпийские золотые медали в Монреале в 1976 году и в Москве в 1980 году. Также на Играх-1988 в Сеуле они заняли третье место. Дважды сборная становилась чемпионом мира под его руководством в 1982 и 1986 годах.