Палац спорту у Києві назвуть на честь легендарного українського тренера жіночого гандбольного клубу Спартак Ігоря Турчина.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Палац спорту у Києві перейменують

Під час Генеральної асамблеї НОК України 6 жовтня було підтримано ініціативу про присвоєння київському Палацу спорту імені тренера київського Спартака Ігоря Турчина.

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Ініціатором ідеї виступив президент Федерації гандболу України Андрій Мельник. У коментарі виданню він відзначив важливість постаті Турчина в історії гандболу.

– Це велика подія. Бо це видатна постать, яка зробила для українського і світового гандболу таке, що ця гра почала надихати не лише одне покоління. На сьогодні у Європі гандбол стоїть після футболу, а в деяких країнах на першому місці. За його книгами готуються провідні команди світу, – сказав він.

За словами очільника ФГУ, ще 33 роки тому були спроби дати ім’я Палацу спорту на честь Турчина.

Після підтримання ініціативи з боку НОК міністр молоді та спорту України Матвій Бідний зазначив, що сприятиме реалізації цього рішення.

Нагадаємо, Ігоря Турчина за спортивні досягнення внесли до Книги рекордів Гіннеса. Під його керівництвом Спартак 20 разів став чемпіоном СРСР та здобув 13 титулів переможця Кубку європейських чемпіонів.

Крім того, жіноча збірна з гандболу СРСР на чолі з Турчином виграла два олімпійських золота у Монреалі 1976 року та у Москві 1980 року. Також на Іграх-1988 у Сеулі вони стали третіми. Двічі збірна ставала чемпіоном світу під його керівництвом у 1982 та 1986 роках.

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