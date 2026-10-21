Украинская теннисистка Марта Костюк досрочно завершила выступления на турнире WTA 500 в китайском Нинбо. Вторая ракетка Украины уступила в первом сете “нейтральной” Екатерине Александровой, после чего отказалась продолжать поединок.

Матч второго круга WTA 500 в Нинбо

Костюк была третьей сеяной на турнире, поэтому начала выступления сразу со второго круга. Ее первой соперницей стала Александрова, которую украинка ранее в этом сезоне победила на US Open в двух сетах.

В стартовой партии Костюк проиграла гейм на собственной подаче, позволив сопернице повести со счетом 3:1. Украинка пыталась отыграться, однако уступила 4:6.

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После завершения сета Костюк снялась с матча, а Александрова прошла в третий круг соревнований.

Это поражение также лишило украинку шансов попасть на Итоговый турнир WTA. Для квалификации в восьмерку лучших Костюк нужно было выиграть один турнир и дойти до финала другого, заработав как минимум 825 рейтинговых очков, чтобы опередить чешку Каролину Мухову.

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