Экс-игрока Челси уволили с поста тренера в Бразилии после победы 8:0
- Филипе Луис уволен с поста тренера Фламенго после выхода в финал Кубка Гуанабара.
- За 100 матчей под его руководством команда завоевала семь трофеев.
- Фламенго неудачно стартовал в новом сезоне и проиграл два финала в феврале.
Бывший защитник Челси Филипе Луис был уволен с поста главного тренера Фламенго всего через несколько часов после того, как бразильский клуб одержал победу со счетом 8:0 и вышел в финал Кубка Гуанабара.
Об увольнении сообщается на официальных страницах клуба в социальных сетях.
Луиса Фелипе уволили из Фламенго
– Филипе Луис больше не будет руководить командой. Иван Паланко (ассистент тренера) и Диого Линьярес (тренер по физической подготовке) также покидают клуб вместе с ним, – говорится в заявлении клуба.
Фламенго поблагодарил Филипе Луиса за все, что было достигнуто, и пожелал ему успехов в продолжении его профессиональной карьеры.
40-летний Луис в среднем выигрывал трофей каждые 14 игр, приведя Фламенго к семи титулам в 100 матчах под его руководством.
В феврале Фламенго проиграл два финала подряд – команде не удалось победить в Суперкубке Бразилии и международном турнире под эгидой КОНМЕБОЛ – Рекопа Южной Америки.
8 марта Фламенго попытается завоевать трофей Кубка Гуанабара в матче против Флуминенсе. Однако это произойдет уже без Луиса Энрике. Под его руководством 3 марта команда одержала разгромную победу над Мадурейрой со счетом 8:0, прежде чем выйти в финал турнира.
Среди достижений Луиса Энрике во главе Фламенго также победа в Кубке Либертадорес 2025 года. Таким образом, он стал девятым, кто выиграл эти соревнования как игрок и как тренер, когда триумфировал с Фламенго в 2019 и 2022 годах.
Он также выиграл бразильскую Серию А, Кубок Бразилии, Суперкубок Бразилии, Лигу Кариока, а ранее привел команды Фламенго U-17 и U-20 к чемпионским титулам.
Фламенго также вышел в 1/8 финала Клубного чемпионата мира ФИФА прошлым летом, уступив 4:2 Баварии.
Бразильцы занимают 11-е место в турнирной таблице после четырех стартовых туров нового сезона. Они отстают от лидера Палмейраса на шесть очков, хотя имеют игру в запасе.