Бывший защитник Челси Филипе Луис был уволен с поста главного тренера Фламенго всего через несколько часов после того, как бразильский клуб одержал победу со счетом 8:0 и вышел в финал Кубка Гуанабара.

Об увольнении сообщается на официальных страницах клуба в социальных сетях.

Луиса Фелипе уволили из Фламенго

– Филипе Луис больше не будет руководить командой. Иван Паланко (ассистент тренера) и Диого Линьярес (тренер по физической подготовке) также покидают клуб вместе с ним, – говорится в заявлении клуба.

Фламенго поблагодарил Филипе Луиса за все, что было достигнуто, и пожелал ему успехов в продолжении его профессиональной карьеры.

40-летний Луис в среднем выигрывал трофей каждые 14 игр, приведя Фламенго к семи титулам в 100 матчах под его руководством.

В феврале Фламенго проиграл два финала подряд – команде не удалось победить в Суперкубке Бразилии и международном турнире под эгидой КОНМЕБОЛ – Рекопа Южной Америки.

8 марта Фламенго попытается завоевать трофей Кубка Гуанабара в матче против Флуминенсе. Однако это произойдет уже без Луиса Энрике. Под его руководством 3 марта команда одержала разгромную победу над Мадурейрой со счетом 8:0, прежде чем выйти в финал турнира.

Среди достижений Луиса Энрике во главе Фламенго также победа в Кубке Либертадорес 2025 года. Таким образом, он стал девятым, кто выиграл эти соревнования как игрок и как тренер, когда триумфировал с Фламенго в 2019 и 2022 годах.

Он также выиграл бразильскую Серию А, Кубок Бразилии, Суперкубок Бразилии, Лигу Кариока, а ранее привел команды Фламенго U-17 и U-20 к чемпионским титулам.

Фламенго также вышел в 1/8 финала Клубного чемпионата мира ФИФА прошлым летом, уступив 4:2 Баварии.

Бразильцы занимают 11-е место в турнирной таблице после четырех стартовых туров нового сезона. Они отстают от лидера Палмейраса на шесть очков, хотя имеют игру в запасе.

