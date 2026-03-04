Колишнього захисника Челсі Філіпе Луїса звільнили з посади головного тренера Фламенго лише через кілька годин після того, як бразильський клуб здобув перемогу з рахунком 8:0 і вийшов у фінал Кубка Гуанабара.

Про звільнення повідомляється на офіційних сторінках клубу у соціальних мережах.

Луїса Феліпе звільнили з Фламенго

– Філіпе Луїс більше не буде керувати командою. Іван Паланко (асистент тренера) і Діого Ліньярес (тренер із фізичної підготовки) також залишають клуб разом з ним, – йдеться в заяві клубу.

Фламенго подякував Філіпе Луїсу за все, що було досягнуто та побажав йому успіхів у продовженні його професійної кар’єри.

40-річний Луїс в середньому вигравав трофей кожні 14 ігор, привівши Фламенго до семи титулів у 100 матчах під його керівництвом.

У лютому Фламенго програв два фінали поспіль – команді не вдалося перемогти у Суперкубку Бразилії та міжнародному турнірі під егідою КОНМЕБОЛ – Рекопа Південної Америки.

8 березня Фламенго спробує завоювати трофей Кубка Гуанабара у матчі проти Флуміненсе. Проте це відбудеться вже без Луїса Енріке. Під його керівництвом 3 березня команда здобула розгромну перемогу над Мадурейрою з рахунком 8:0, перш ніж вийти до фіналу турніру.

Серед досягнень Луїса Енріке на чолі Фламенго також перемога у Кубку Лібертадорес 2025 року. Таким чином, він став дев’ятим, хто виграв ці змагання як гравець і як тренер, коли тріумфував з Фламенго в 2019 і 2022 роках.

Він виграв бразильську Серію А, Кубок Бразилії, Суперкубок Бразилії, Лігу Каріока, а раніше привів команди Фламенго U-17 і U-20 до чемпіонських титулів.

Фламенго також вийшов до 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу ФІФА минулого літа, поступившись 4:2 Баварії.

Бразильці посідають 11-те місце в турнірній таблиці після чотирьох стартових турів нового сезону. Вони відстають від лідера Палмейраса на шість очок, хоча мають гру в запасі.

