Ливерпуль готовит смену тренера: клуб провел переговоры с Хаби Алонсо
- Ливерпуль связался с Хаби Алонсо на фоне серии неудачных матчей команды под руководством Арне Слота.
- Клуб не исключает смены тренера уже к старту следующего сезона.
Английский Ливерпуль контактировал с испанским специалистом Хаби Алонсо по поводу сотрудничества. Переговоры между сторонами были позитивными.
Об этом сообщает испанское издание AS.
Алонсо ведет переговоры с Ливерпулем
По данным издания, Ливерпуль предложил Хаби Алонсо заменить на посту тренера нидерландца Арне Слота.
Отмечается, что Алонсо проявил интерес к этому предложению и “полн решимости” вернуться в клуб, за который выступал как футболист.
AS пишет, что действующий чемпион английской Премьер-лиги связался с 44-летним Алонсо на фоне давления на Слота из-за серии провальных матчей.
Издание указывает, что каждый матч мерсисайдцев ставит под угрозу будущее нынешнего главного тренера.
Ливерпуль хочет, чтобы бывший полузащитник возглавил команду в начале следующего сезона, и не исключает, что это может произойти раньше. Сам Алонсо якобы тоже хочет вернуться на Энфилд.
Как игрок вместе с Ливерпулем Алонсо выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии. Также он забил 18 голов и отдал 20 голевых передач в 210 матчах за красных.
Напомним, Хаби Алонсо покинул пост главного тренера мадридского Реала в начале января. Он проработал со сливочным всего семь месяцев.