Английский Ливерпуль контактировал с испанским специалистом Хаби Алонсо по поводу сотрудничества. Переговоры между сторонами были позитивными.

Об этом сообщает испанское издание AS.

Алонсо ведет переговоры с Ливерпулем

По данным издания, Ливерпуль предложил Хаби Алонсо заменить на посту тренера нидерландца Арне Слота.

Отмечается, что Алонсо проявил интерес к этому предложению и “полн решимости” вернуться в клуб, за который выступал как футболист.

AS пишет, что действующий чемпион английской Премьер-лиги связался с 44-летним Алонсо на фоне давления на Слота из-за серии провальных матчей.

Издание указывает, что каждый матч мерсисайдцев ставит под угрозу будущее нынешнего главного тренера.

Ливерпуль хочет, чтобы бывший полузащитник возглавил команду в начале следующего сезона, и не исключает, что это может произойти раньше. Сам Алонсо якобы тоже хочет вернуться на Энфилд.

Как игрок вместе с Ливерпулем Алонсо выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Англии. Также он забил 18 голов и отдал 20 голевых передач в 210 матчах за красных.

Напомним, Хаби Алонсо покинул пост главного тренера мадридского Реала в начале января. Он проработал со сливочным всего семь месяцев.

