Сборная Украины по футболу вошла в десятку самых дорогих команд, которые не выступят на предстоящем чемпионате мира по футболу.

Об этом сообщил статистический портал Transfermarkt.

Самые дорогие сборные, которые не сыграют на ЧМ-2026

Портал обнародовал десятку команд, имеющих самую высокую суммарную стоимость футболистов, но не выступят на Мундиале, который примут США, Канада и Мексика.

Сборная Украины в этом списке занимает пятое место, а общая стоимость футболистов составляет €262 млн.

Лидером рейтинга является сборная Италии, которая проиграла в финале плей-офф отбора Боснии и Герцеговине. Суммарная стоимость игроков Скуадры Адзурры оценивается в €834 млн.

В первой тройке также сборные Дании (€375 млн) и Сербии (€299 млн). На четвертой позиции расположилась команда Греции (€288 млн).

Всего в рейтинге восемь команд европейского отбора и два представителя Африки – Нигерия и Камерун.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, после фиаско в отборе Дженнаро Гаттузо покинет пост тренера сборной Италии.

В то же время украинские СМИ пишут, что, несмотря на провал, украинскую сборную, вероятно, по-прежнему будет тренировать Ребров. Его контракт со сборной Украины заканчивается через два месяца. Специалист также занимает должность вице-президента УАФ.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Канады и Мексики.

