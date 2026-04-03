Украина – в числе самых дорогих сборных, не вышедших на ЧМ-2026: кто лидер
- Украина вошла в рейтинг самых дорогих сборных, не прошедших на ЧМ-2026.
- Общая стоимость состава оценивается в 262 млн евро по данным Transfermarkt.
Сборная Украины по футболу вошла в десятку самых дорогих команд, которые не выступят на предстоящем чемпионате мира по футболу.
Об этом сообщил статистический портал Transfermarkt.
Самые дорогие сборные, которые не сыграют на ЧМ-2026
Портал обнародовал десятку команд, имеющих самую высокую суммарную стоимость футболистов, но не выступят на Мундиале, который примут США, Канада и Мексика.
Сборная Украины в этом списке занимает пятое место, а общая стоимость футболистов составляет €262 млн.
Лидером рейтинга является сборная Италии, которая проиграла в финале плей-офф отбора Боснии и Герцеговине. Суммарная стоимость игроков Скуадры Адзурры оценивается в €834 млн.
В первой тройке также сборные Дании (€375 млн) и Сербии (€299 млн). На четвертой позиции расположилась команда Греции (€288 млн).
Всего в рейтинге восемь команд европейского отбора и два представителя Африки – Нигерия и Камерун.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, после фиаско в отборе Дженнаро Гаттузо покинет пост тренера сборной Италии.
В то же время украинские СМИ пишут, что, несмотря на провал, украинскую сборную, вероятно, по-прежнему будет тренировать Ребров. Его контракт со сборной Украины заканчивается через два месяца. Специалист также занимает должность вице-президента УАФ.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в 16 городах США, Канады и Мексики.