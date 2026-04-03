Збірна України з футболу опинилася у десятці найдорожчих команд, котрі не виступлять на майбутньому чемпіонаті світу з футболу.

Про це повідомив статистичний портал Transfermarkt.

Найдорожчі збірні, які не зіграють на ЧС-2026

Портал оприлюднив десятку команд, які мають найвищу сумарну вартість футболістів, але не виступлять на Мундіалі, який приймуть США, Канада та Мексика.

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Збірна України у цьому списку йде на п’ятій сходинці, а загальна вартість футболістів становить €262 млн.

Лідером рейтингу є збірна Італії, яка програла у фіналі плейоф відбору Боснії і Герцеговині. Сумарна вартість гравців Скуадри Адзурри оцінюється у €834 млн.

У першій трійці також збірні Данії (€375 млн) та Сербії (€299 млн). На четвертій позиції розташувалася команда Греції (€288 млн).

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Всього у рейтингу вісім команд європейського відбору та два представники Африки – Нігерія та Камерун.

За даними інсайдера Фабріціо Романо, після фіаско у відборі Дженнаро Гаттузо залишить посаду тренера збірної Італії.

Водночас українські ЗМІ пишуть, що, попри фіаско, українську збірну, ймовірно, й надалі тренуватиме Ребров. Його контракт зі збірною України закінчується через два місяці. Фахівець також обіймає посаду віцепрезидента УАФ.

Чемпіонат світу з футболу триватиме з 11 червня до 19 липня 2026 року в 16 містах США, Канади та Мексики.

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