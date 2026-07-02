Мы можем победить: президент Кабо-Верде удивил прогнозом на матч с Аргентиной
- Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш заявил, что его сборная способна обыграть действующего чемпиона мира Аргентину.
- Для Кабо-Верде это дебютный чемпионат мира. Команда уже вышла в плей-офф, не потерпев ни одного поражения в группе.
Президент Кабо-Верде Жозе Мария Невеш прогнозирует, что его страна победит действующего чемпиона — сборную Аргентины — в 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
Об этом пишет BBC.
Президент Кабо-Верде сделал неожиданный прогноз на матч
– Я считаю, что Кабо-Верде может победить Аргентину со счетом 1:0. Мы играем, чтобы победить… Когда ожидания в отношении команды невысоки, а сама команда имеет желание победить, это возможно. Такая маленькая страна, как Кабо-Верде, должна всегда стремиться к этому – постоянно удивлять людей, — сказал он в интервью BBC.
По его словам, сборная Кабо-Верде обладает “100% веры, 100% надежды и готова отдать все силы на поле. Поэтому у нас есть 100% шансов на победу над Аргентиной”.
– Мы поехали на этот чемпионат мира, чтобы сами решать свою судьбу, а именно – сыграть против чемпионов. Поэтому мы сыграем против Аргентины и Месси с такой же решимостью, такой же волей и желанием победить и выйти в следующий этап, — добавил он.
Его комментарии прозвучали накануне матча сборной Кабо-Верде против Аргентины. Матч состоится в Майами в субботу, 4 июля, в 01:00 по киевскому времени.
Для сборной Кабо-Верде это первое в истории участие в чемпионате мира. Также она стала второй командой в истории, которая, представляя небольшую страну, вышла в плей-офф мундиаля.
В стартовом матче против Испании они сыграли вничью 0:0, а героем этой игры стал 40-летний вратарь Возинья. После этого они сыграли вничью 2:2 с двукратным чемпионом мира Уругваем.
В заключительном туре группового этапа они сыграли вничью 0:0 с Саудовской Аравией. Благодаря трем очкам Кабо-Верде заняло второе место в группе H после Испании.
В мировом рейтинге ФИФА эти команды занимают 63 позиции: южноамериканцы считаются лучшей командой мира, а Кабо-Верде — 13-й по рейтингу сборной с африканского континента.