Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья набрал почти 6 млн подписчиков в социальной сети Instagram после феерического выступления в матче своей сборной против команды Испании в первом туре группового этапа чемпионата мира.

Популярный футбольный аккаунт 433 отметил, что до матча у Возиньи было всего 50 тыс. подписчиков.

Вратарь сборной Кабо-Верде набрал миллионы подписчиков

По состоянию на утро вторника на аккаунт 40-летнего Возиньи подписались 5,7 млн пользователей.

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За матч сборная Испании нанесла 27 ударов по воротам Кабо-Верде, из них семь – в створ ворот. На счету Возиньи семь сейвов.

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Благодаря его надежной игре сборная Кабо-Верде сыграла вничью 0:0 с действующими чемпионами Европы в своем дебютном матче на чемпионате мира.

Как пишет The Sun, эксперты бразильского канала Caze TV были настолько впечатлены, что во время перерыва призвали зрителей помочь Возинье набрать 100 тыс. подписчиков в Instagram.

Болельщики массово откликнулись на этот призыв, и уже через минуту количество подписчиков голкипера выросло до 220 тыс.

40-летний Возинья играет за португальский клуб Шавеш, который выступает во втором дивизионе страны.

Параллельный матч группы H между Уругваем и Саудовской Аравией завершился ничьей 1:1, поэтому у всех команд после первого тура по одному очку. Следующий матч Кабо-Верде сыграет против Уругвая 22 июня, а Испания встретится с саудовцами 21 июня.

Факты ICTV представляют расписание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года.

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