Остановил Испанию и стал звездой: на вратаря Кабо-Верде подписались почти 6 млн человек
- После матча с Испанией количество подписчиков Возиньи в Instagram выросло с 50 тыс. до 5,7 млн.
- Вратарь совершил семь сэйвов и помог Кабо-Верде сенсационно сыграть вничью 0:0 с Испанией.
Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья набрал почти 6 млн подписчиков в социальной сети Instagram после феерического выступления в матче своей сборной против команды Испании в первом туре группового этапа чемпионата мира.
Популярный футбольный аккаунт 433 отметил, что до матча у Возиньи было всего 50 тыс. подписчиков.
Вратарь сборной Кабо-Верде набрал миллионы подписчиков
По состоянию на утро вторника на аккаунт 40-летнего Возиньи подписались 5,7 млн пользователей.
За матч сборная Испании нанесла 27 ударов по воротам Кабо-Верде, из них семь – в створ ворот. На счету Возиньи семь сейвов.
View this post on Instagram
Благодаря его надежной игре сборная Кабо-Верде сыграла вничью 0:0 с действующими чемпионами Европы в своем дебютном матче на чемпионате мира.
Как пишет The Sun, эксперты бразильского канала Caze TV были настолько впечатлены, что во время перерыва призвали зрителей помочь Возинье набрать 100 тыс. подписчиков в Instagram.
Болельщики массово откликнулись на этот призыв, и уже через минуту количество подписчиков голкипера выросло до 220 тыс.
40-летний Возинья играет за португальский клуб Шавеш, который выступает во втором дивизионе страны.
Параллельный матч группы H между Уругваем и Саудовской Аравией завершился ничьей 1:1, поэтому у всех команд после первого тура по одному очку. Следующий матч Кабо-Верде сыграет против Уругвая 22 июня, а Испания встретится с саудовцами 21 июня.
Факты ICTV представляют расписание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года.