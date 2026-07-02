Президент Кабо-Верде Жозе Марія Невеш прогнозує, що його країна переможе чинного чемпіона збірну Аргентину в 1/16 фіналу чемпіонату світу з футболу.

Про це пише BBC.

Президент Кабо-Верде дав несподіваний прогноз на матч

– Я вважаю, що Кабо-Верде може перемогти Аргентину з рахунком 1:0. Ми граємо, щоб перемогти… Коли очікування щодо команди невисокі, а сама команда має бажання перемогти, це можливо. Така маленька країна, як Кабо-Верде, повинна завжди прагнути до цього – постійно дивувати людей, — сказав він в інтерв’ю BBC.

За його словами, збірна Кабо-Верде має “100% віри, 100% надії і готова віддати всі сили на полі. Тож у нас є 100% шансів на перемогу над Аргентиною”.

Зараз дивляться

– Ми поїхали на цей чемпіонат світу, щоб самі вирішувати свою долю, а саме – зіграти проти чемпіонів. Тож ми зіграємо проти Аргентини та Мессі з такою самою рішучістю, такою самою волею та бажанням перемогти й вийти до наступного етапу, — додав він.

Його коментарі пролунали напередодні поєдинку збірної Кабо-Верде проти Аргентини. Гра відбудеться у Маямі у суботу, 4 липня, о 01:00 за київським часом.

Для збірної Кабо-Верде це перша в історії участь у чемпіонаті світу. Також вона стала другою командою в історії, яка з невеличкої країни та вийшла до плейоф мундіалю.

У стартовому матчі проти Іспанії вони здобули нічию 0:0, а героєм якої став 40-річний воротар Возінья. Після цього зіграли внічию 2:2 з дворазовим чемпіоном світу Уругваєм.

У заключному турі групового етапу вони розписали нічию 0:0 з Саудівською Аравією. Завдяки трьом очкам Кабо-Верде посіло друге місце у групі H після Іспанії.

У світовому рейтингу ФІФА ці команди розділяють 63 позиції: південноамериканці вважаються найкращою командою світу, а Кабо-Верде є 13-ю за рейтингом збірною з африканського континенту.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.