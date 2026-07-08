Во время чемпионата мира-2026 ФИФА все чаще подвергается критике в связи с судейством, дисциплинарными решениями и апелляциями.

Последний скандал связан с решениями, принятыми во время матча Аргентина – Египет в рамках 1/8 финала ЧМ-2026. Как пишет AS, это побудило Египетскую футбольную ассоциацию подать официальный протест.

Египет подал протест на судейство в матче с Аргентиной

По данным источников Diario AS, президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида подал официальную жалобу на французского арбитра Франсуа Летексье и его судейскую бригаду после поражения Египта от Аргентины со счетом 3:2.

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Помимо требования предоставить объяснения, в жалобе содержится призыв провести расследование в отношении решений, которые Египет называет спорными и принятыми в ущерб фараонам.

Федерация также официально обратилась с просьбой отстранить французскую судейскую бригаду от обслуживания остальных матчей турнира, поскольку считает их ошибки критическими.

По мнению Египта, Летексье и его бригада сыграли решающую роль в победе Аргентины.

Это не первые жалобы на судейство на ЧМ-2026. В последние дни некоторые национальные федерации, в частности бельгийская, а также Европейский футбольный союз (УЕФА) выразили обеспокоенность решениями судей.

В некоторых случаях судейство на турнире называют крайне предвзятым, что вызывает беспокойство.

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Шон Еванс

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