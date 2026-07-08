Египет подал протест в ФИФА из-за судейства матча с Аргентиной
- Египет официально обратился в ФИФА с требованием расследовать судейство матча против Аргентины на ЧМ-2026.
- Федерация просит отстранить французского арбитра Франсуа Летексье и его бригаду от дальнейших матчей турнира.
Во время чемпионата мира-2026 ФИФА все чаще подвергается критике в связи с судейством, дисциплинарными решениями и апелляциями.
Последний скандал связан с решениями, принятыми во время матча Аргентина – Египет в рамках 1/8 финала ЧМ-2026. Как пишет AS, это побудило Египетскую футбольную ассоциацию подать официальный протест.
Египет подал протест на судейство в матче с Аргентиной
По данным источников Diario AS, президент Египетской футбольной ассоциации Хани Або Рида подал официальную жалобу на французского арбитра Франсуа Летексье и его судейскую бригаду после поражения Египта от Аргентины со счетом 3:2.
Помимо требования предоставить объяснения, в жалобе содержится призыв провести расследование в отношении решений, которые Египет называет спорными и принятыми в ущерб фараонам.
Федерация также официально обратилась с просьбой отстранить французскую судейскую бригаду от обслуживания остальных матчей турнира, поскольку считает их ошибки критическими.
По мнению Египта, Летексье и его бригада сыграли решающую роль в победе Аргентины.
The referee during Argentina vs. Egypt didn’t show a single card until Enzo’s 92nd-min winner.
He then handed out six cards to Egypt…
Including a red card for a member of staff, a yellow for head coach Hossam Hassan and even a yellow for a player not on the pitch pic.twitter.com/vDXloig9AL
— ESPN Africa (@ESPNAfrica) July 7, 2026
Это не первые жалобы на судейство на ЧМ-2026. В последние дни некоторые национальные федерации, в частности бельгийская, а также Европейский футбольный союз (УЕФА) выразили обеспокоенность решениями судей.
В некоторых случаях судейство на турнире называют крайне предвзятым, что вызывает беспокойство.