Під час чемпіонату світу-2026 ФІФА дедалі більше опиняється під критикою щодо суддівства, дисциплінарних рішень та апеляцій.

Останній скандал пов’язаний з рішеннями, ухваленими під час матчу Аргентина – Єгипет у межах 1/8 фіналу ЧС-2026. Як пише AS, це спонукало Єгипетську футбольну асоціацію подати офіційний протест.

Єгипет подав протест на суддівство у матчі з Аргентиною

За даними джерел Diario AS, президент Єгипетської футбольної асоціації Хані Або Ріда подав офіційну скаргу на французького арбітра Франсуа Летексьє та його суддівську бригаду після поразки Єгипту від Аргентини з рахунком 3:2.

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Окрім вимоги надати пояснення, у скарзі міститься заклик провести розслідування щодо рішень, які Єгипет називає суперечливими та такими, що були ухвалені на шкоду фараонам.

Федерація також офіційно звернулася з проханням відсторонити французьку суддівську бригаду від обслуговування решти матчів турніру через те, що вона вважає їхні помилки критичними.

На думку Єгипту, Летексьє та його бригада відіграли вирішальну роль у перемозі Аргентини.

The referee during Argentina vs. Egypt didn’t show a single card until Enzo’s 92nd-min winner. He then handed out six cards to Egypt… Including a red card for a member of staff, a yellow for head coach Hossam Hassan and even a yellow for a player not on the pitch pic.twitter.com/vDXloig9AL — ESPN Africa (@ESPNAfrica) July 7, 2026

Це не перші скарги на суддівство на ЧС-2026. Останніми днями деякі національні федерації, зокрема бельгійська, а також Європейський футбольний союз (УЄФА) висловили занепокоєння щодо рішень суддів.

У деяких випадках суддівство на турнірі називають вкрай упередженим, що є приводом до занепокоєння.

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