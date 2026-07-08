Єгипет подав протест до ФІФА через суддівство матчу з Аргентиною
- Єгипет офіційно звернувся до ФІФА з вимогою розслідувати суддівство матчу проти Аргентини на ЧС-2026.
- Федерація просить відсторонити французького арбітра Франсуа Летексьє та його бригаду від подальших матчів турніру.
Під час чемпіонату світу-2026 ФІФА дедалі більше опиняється під критикою щодо суддівства, дисциплінарних рішень та апеляцій.
Останній скандал пов’язаний з рішеннями, ухваленими під час матчу Аргентина – Єгипет у межах 1/8 фіналу ЧС-2026. Як пише AS, це спонукало Єгипетську футбольну асоціацію подати офіційний протест.
Єгипет подав протест на суддівство у матчі з Аргентиною
За даними джерел Diario AS, президент Єгипетської футбольної асоціації Хані Або Ріда подав офіційну скаргу на французького арбітра Франсуа Летексьє та його суддівську бригаду після поразки Єгипту від Аргентини з рахунком 3:2.
Окрім вимоги надати пояснення, у скарзі міститься заклик провести розслідування щодо рішень, які Єгипет називає суперечливими та такими, що були ухвалені на шкоду фараонам.
Федерація також офіційно звернулася з проханням відсторонити французьку суддівську бригаду від обслуговування решти матчів турніру через те, що вона вважає їхні помилки критичними.
На думку Єгипту, Летексьє та його бригада відіграли вирішальну роль у перемозі Аргентини.
The referee during Argentina vs. Egypt didn’t show a single card until Enzo’s 92nd-min winner.
He then handed out six cards to Egypt…
Including a red card for a member of staff, a yellow for head coach Hossam Hassan and even a yellow for a player not on the pitch pic.twitter.com/vDXloig9AL
— ESPN Africa (@ESPNAfrica) July 7, 2026
Це не перші скарги на суддівство на ЧС-2026. Останніми днями деякі національні федерації, зокрема бельгійська, а також Європейський футбольний союз (УЄФА) висловили занепокоєння щодо рішень суддів.
У деяких випадках суддівство на турнірі називають вкрай упередженим, що є приводом до занепокоєння.